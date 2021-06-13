新华社萨拉热窝6月13日电（记者张修智）一场名为“1921-2021年，中国共产党如何改变中国”的研讨会日前在波黑首都萨拉热窝举行。通过线上与线下相结合的方式，波黑和中国政学界人士就中国共产党建党百年成就进行了交流。

研讨会由波黑“一带一路”建设和促进中心、波黑共同社会与价值基金会、复旦大学中国研究院联合主办。

中国驻波黑大使季平在开幕致辞中说，中国共产党的历史就是一部为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的奋斗史。在庆祝中国共产党建党百年之际，回顾和总结中共取得的辉煌成就与宝贵经验，交流治国理政经验，有助于增进中国与波黑之间的了解。

波黑前部长会议主席（总理）兹拉特科·拉古姆季亚高度评价中国发展成就和对世界减贫事业的贡献，指出中国的发展得益于中国共产党的坚强领导。前波黑主席团塞族成员伊万尼奇说，尽管中国实力强大、影响广泛，但依然奉行多边主义，他对中欧关系未来发展怀有信心。

中国国际交流协会副会长、中国延安精神研究会常务副会长艾平和复旦大学中国研究院院长张维为在中国国内以线上方式出席研讨会。他们介绍了中国共产党治国理政理念和成就，并就国内、国际议题和与会波黑人士进行了深入交流。

波黑资深媒体人埃尔明·查特加说：“人民的幸福、社会的福祉应该永远是政党优先考虑的，中国共产党就是这样做的。中国的成功鼓舞人心。”

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