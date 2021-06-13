人民网努尔苏丹6月13日电 （记者周翰博）6月11日，由中国驻哈萨克斯坦大使馆和哈萨克斯坦《实业报》联合举办的“历史奇迹——庆祝中国共产党成立100周年”圆桌会议线上举行。来自中国、哈萨克斯坦和俄罗斯的十多位专家学者“云端”相聚，共话百年党史和中国成就。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄在致辞中表示，中国共产党百年华诞是具有全球意义的重大事件。张霄强调，在后疫情时代，中哈两国将聚焦数字化、创新和绿色技术领域合作，优先建设“绿色丝路”“数字丝路”和“创新丝路”，让两国合作更好造福两国人民。

哈外交部对外政策研究院院长、上合组织前秘书长努尔加利耶夫在会上说：“在担任上合组织秘书长期间，我曾在北京工作3年，有机会亲眼目睹这个伟大国家的发展潜力。中国经济社会转型和现代化建设展现出的勃勃生机，给我留下了深刻印象。毫无疑问，中国共产党在这个过程中发挥了关键作用。”

在评价中国共产党的发展成就时，努尔加利耶夫表示，中国共产党带领中国人民实现了建立强大国家的历史夙愿，并创造了一系列举世瞩目的伟大成就。100年间世界风云变幻，但中国共产党始终坚持自己的政治理念，走过了一条光辉的道路。在共产党的领导下，中国告别了落后的农业国，已经发展成为全球高科技创新研发与生产中心。“如今，我们正在见证中国共产党为实现中华民族伟大复兴和‘中国梦’做出的巨大努力。”

哈首任总统图书馆副馆长沙伊梅尔格诺夫表示，只有中国共产党才能发展中国。在中国共产党领导下建设中国特色社会主义是中华民族实现伟大复兴的唯一正确道路。

圆桌会议持续近2个小时，与会嘉宾热烈祝贺中国共产党百年华诞，高度评价中国共产党人民至上的执政理念和取得的辉煌成就。

(责编：艾雯、吴成良)