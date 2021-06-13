人民网华盛顿6月12日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年6月12日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊33454394例，死亡599626例。过去24小时,美国新增确诊18341例,新增死亡499例。

加拿大卫生部11日发布声明，不会批准使用30万剂美国生产的强生新冠疫苗。11日，美国食品药品监督管理局决定废弃6000万剂强生新冠疫苗，这些疫苗产自美国巴尔的摩一家工厂，生产环节可能出现污染。加拿大此前进口了30万剂强生新冠疫苗，一直储存起来等待评估。加卫生部表示，无法确定这些疫苗是否符合该部门“严格的质量标准”，在派检查员到该工厂进行评估之前，都不会使用该工厂生产的任何疫苗或疫苗成分。

《纽约时报》报道说，美国食品药品监督管理局决定废弃6000万剂强生新冠疫苗的同时，仍允许在美国和其他国家分发1000万剂的强生新冠疫苗，并警告说其不能保证巴尔的摩的工厂遵循了良好的生产规范。

美国有线电视新闻网报道说，美国疾控中心的数据显示，美国约64%的成年人至少接种了一剂新冠疫苗，但美国疫苗接种速度正在放缓。按照当前的接种速度，拜登政府此前制定到7月4日前让70%的美国成年人至少接种一剂新冠疫苗的目标“预计会落空”。

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