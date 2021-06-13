俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在俄美总统会晤前夕接受美国媒体采访时说，俄美两国关系处于近年来的“最低点”。

谈及美国总统约瑟夫·拜登，普京说，他是政坛“职业人士”，希望他不意气用事。

【给“差评”】

美国全国广播公司11日播放对普京的专访。普京与拜登定于16日在瑞士日内瓦会晤。这是后者1月就任总统后首次与普京面对面会晤。

普京在专访中说，俄美关系“已经恶化至近年来最低点”。他4日参加圣彼得堡国际经济论坛时曾说，俄美关系目前处于低水平，美国公开表示要遏制俄罗斯的发展。

美俄关系近年来持续紧张。拜登上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但就乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题分歧明显，对抗加剧。

俄方5月说，双方领导人会晤时将讨论俄美关系现状和进一步发展前景、战略稳定、抗击新冠疫情合作以及地区冲突调解等议题。美国白宫说，美方寻求在美俄关系中恢复可预见性和稳定，双方领导人将讨论一系列紧迫问题。

与普京会晤前，拜登访问英国、参加七国集团峰会和北大西洋公约组织峰会。他9日抵达英国后说，将在首脑会晤时传递“明确信息”，让普京“知道一些我想让他知道的事”。

普京出席圣彼得堡国际经济论坛时表示，不指望会晤能给俄美关系带来突破性进展。

就美国《华盛顿邮报》10日报道称俄罗斯将向伊朗提供高分辨率卫星，从而可使伊朗侦察中东地区的军事目标，普京在采访中回应，俄罗斯与伊朗在军事和技术方面有合作计划，但这则报道是“假新闻”、“无稽之谈”，“至少我对这类事一无所知”。

【提建议】

谈及拜登与他的前任唐纳德·特朗普有什么不同，普京评价，特朗普“不属于美国建制派”，拜登则不同，“几乎整个成年时期都在从政”，是“职业人士”。

普京说，拜登有优点也有缺点，希望拜登“不要作出任何冲动之举”。

拜登3月接受美国媒体采访时称，俄方干预美国2020年总统选举，普京将为此“付出代价”。他在采访中还认同普京是“杀手”的说法。对此，普京显得不以为意，认为说狠话是“美国政治文化”的一部分。

普京表示，担任俄罗斯总统以来，“已经习惯了”各类针对他的攻击，“我完全不在意”。“当这样的事发生时，我总是以俄罗斯人民的利益、以俄罗斯国家利益为重。”普京说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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