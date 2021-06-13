美国食品和药物管理局11日通报，一家美国工厂所产多批强生新冠疫苗“不适合使用”，但同时批准这家工厂所产另两批强生疫苗可用于国内接种或出口。

药管局在声明中说，这家工厂所产的另外多批疫苗正在接受评估。声明没有提及上述几批疫苗的具体数量。

强生新冠疫苗由美国强生公司旗下杨森制药有限公司研发，只需接种一剂。迄今，美国分发和接种的强生疫苗都在荷兰生产。

在美国国内，美国新兴生物科技公司是强生疫苗制造商，工厂位于马里兰州巴尔的摩市。这家工厂先前出现诸多问题，包括搞混强生疫苗与阿斯利康疫苗的原料成分、卫生不达标、生产流程不规范等，4月遭药管局勒令停产。多达1500万剂强生疫苗因原料搞混而报废。

药管局在最新声明中说，还没有决定是否批准巴尔的摩工厂恢复生产。

美国《纽约时报》等媒体11日援引消息人士的话报道，药管局要求强生公司“必须废弃”大约6千万剂问题疫苗，获批使用的两批疫苗数量为大约1千万剂。

据多家媒体报道，依照药管局要求，强生疫苗即便获批使用，也将附带警告标示，提示“监管机构无法保证新兴生物科技公司遵循良好的生产流程”。

路透社11日援引消息人士的话报道，强生公司打算将巴尔的摩工厂生产的疫苗出口海外。

欧洲药品管理局11日在一份声明中说，巴尔的摩工厂出现原料“污染”问题前后，强生公司向欧洲交付了一批疫苗。作为预防措施，欧洲药管局不推荐在欧洲使用这批疫苗。路透社报道，这批疫苗数量数以百万计。

加拿大药物监管机构11日晚些时候说，将不会分发使用强生公司先前交付的大约30万剂新冠疫苗，这些疫苗均在巴尔的摩工厂生产。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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