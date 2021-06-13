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瑞士为美俄元首会晤加强安保

2021年06月13日09:11 | 来源：新华网
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美国总统约瑟夫·拜登与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京定于16日在瑞士日内瓦会晤。瑞士方面11日公布这次会晤的安保安排，军方届时将出动多达千人。

瑞士最高行政机构联邦委员会11日批准了美俄元首会晤的安保措施。瑞士国防部发表声明说，空军将管控日内瓦空域，从15日早晨持续到17日下午。

声明说，空军届时将执行空中警戒和监视，不过日内瓦国际机场的进出港航班不会受到影响。

军方将部署至多1000名军人保护外国使团的安全并向当地警方提供空中和水上支援。

瑞士政府10日宣布，美俄元首会晤地点选在一栋俯瞰日内瓦湖的庄园别墅。这座别墅建于18世纪，位于一座湖畔公园。

随着拜登与普京会晤日期临近，美俄近来围绕乌克兰局势、人权、安全等事务频频隔空喊话。双方都表示不期待这次会晤能取得“突破”或“显著成果”，但认为面对面会晤“有必要”“是好事”。

这是拜登就任美国总统后的首次出访。依据美国白宫先前发布的行程，拜登首先访问英国，11日至13日出席在英国举行的七国集团领导人峰会，随后赴比利时参加北大西洋公约组织峰会并会晤欧洲联盟领导人，16日在日内瓦会晤普京。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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