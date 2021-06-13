新华社伦敦6月11日电 新闻分析：迟来的“承诺”——七国集团分享新冠疫苗背后

新华社记者张家伟 金晶

11日，七国集团峰会在英国召开。持续的舆论压力下，直到峰会开始前美国和英国才宣布了各自要捐助给其他国家的新冠疫苗数量。面对当下的疫情传播趋势，这些姗姗来迟的“承诺”到底能起到多少助益？

美国总统拜登10日宣布，该国将购买5亿剂新冠疫苗来捐赠给92个发展中国家和地区以及非洲联盟。英国政府11日表态说，将在未来1年内向全球捐赠1亿剂该国富余的新冠疫苗。

在这场波及全球的新冠疫情中，疫苗是抗击疫情的关键。越多人能早一秒完成接种，越有利于各国能快一步控制住疫情，避免病毒大范围传播。但现实情况是，全球疫苗分配不公平的问题削弱了应对疫情的有效性。

对此，世界卫生组织以及多个国际非政府组织已多次警告，部分富裕国家囤积疫苗的行为导致疫苗分配不均，而要想阻断病毒传播链，全球必须要有足够高比例的人口受到疫苗保护，囤积之举最终拖累的将是全球抗疫进程。

早在今年1月，世卫组织总干事谭德塞就说：“目前富裕国家不断在推出疫苗，而世界上最不发达国家则在翘首等待。随着时间流逝，国与国之间的鸿沟会越来越大。”

谭德塞6月7日说，到目前为止，全部新冠疫苗的44%被用在富裕国家，而用在最贫困国家的只占0.4%。他说：“关于这一统计数字，最令人沮丧的一点是它连续几个月没有变化。”

而这其中，美国政府囤积的新冠疫苗总量足够7.5亿人接种，而美国目前成年人口大约2.6亿。英国人口约6700万，英国政府已经预订超过5亿剂新冠疫苗，国内完成接种以后仍将有大量富余疫苗。

谭德塞年初发出警告后数月，部分发达国家才逐渐抛出有关疫苗分享的一些具体承诺，而这些承诺距离低收入国家民众收到疫苗并接种，还需要历经更长时间，其影响已经无法挽回。正如欧洲对外关系委员会委员戴维·麦克奈尔5月末撰文所说，首先，因为富国垄断了第一剂疫苗，而没有在全球范围内分发，可能导致新冠肺炎总死亡人数大幅上涨；其次，国际货币基金组织警告会出现“巨大差异”。高收入国家经济增长率将在2021年恢复到4.3%，而许多非洲国家直到2022年至2024年才会恢复到2019年的经济增长水平。

众多观察人士认为，富国和穷国之间的疫苗不平等使得新冠大流行复杂化且时间延长。世界卫生组织、世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行领导人此前发表在《华盛顿邮报》上的文章认为，这种不平等促成了各种变异新冠病毒的出现并导致发展中国家出现新疫情。目前七国集团的承诺只能是一种补救，而这些承诺最终能否兑现依然是个未知数。英国雷丁大学发展经济学教授乌玛·坎班帕蒂在接受新华社采访时说：“当务之急还是要在尽可能广的范围内分发新冠疫苗，并且必须要尽快这么做。”

但是，即便目前美国和英国等发达国家给出了较为具体的疫苗分享承诺，要满足全球的疫苗接种需求也远非易事。

由世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”原计划今年年内向全球交付20亿剂疫苗，但因疫苗产能不足、发达国家囤积疫苗等问题，目前交付量十分有限，陷入了疫苗严重短缺的困境。

美国乐施会主管疫苗方面事务的尼科·卢夏尼在一份声明中说，美国承诺捐赠疫苗是好消息，但从全球需求来看，美方所承诺的数量也只是“杯水车薪”。

疫情暴发以来，疫情政治化、病毒标签化、“疫苗民族主义”等种种问题为全球抗疫进程增加了许多不确定性和重重障碍。与此同时，许多国家、国际组织还是付出了巨大努力，推动全球合作、同心抗疫。

中国已向全球供应疫苗超过3.5亿剂，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，还同多个发展中国家开展合作生产疫苗，并加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”。

“科学已经为我们指明了走出这场疫情的道路，但只有每个国家齐心合力，这条道路才能走通。”正如英国惠康基金会全球政策和倡导经理威尔·霍尔所说，面对疫情这场大考，七国集团需要做出更多的切实贡献。

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