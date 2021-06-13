本报驻泰国记者 孙广勇

历经四天三夜航行，中国云南省公安厅水上巡逻总队4艘执法艇日前顺利靠泊关累港，标志着中老缅泰四国已圆满完成第105次湄公河联合巡逻执法。

此次联合巡逻执法，四国共派出执法艇5艘，执法人员122名。在700余公里的航程中，联合巡逻执法编队采取全线与分段水上巡逻、定点与流动陆上查缉相结合的方式开展各类执法行动，并发放禁毒宣传单。针对当前湄公河治安形势，编队还分别在老挝班相果、缅甸相腊水域组织开展水上联合查缉演练，进一步强化各方执法队员协同配合能力，提升编队应对处置突发事件水平。

2020年，面对突如其来的疫情，四方第一时间启动应急机制，就边境疫情防控制定相应措施，并及时调整联合执法巡逻方案。此次行动前，中老缅泰四国执法部门以视频会议形式召开联合巡逻执法行动指挥官联席会、湄公河流域治安形势分析会，共同分析研判流域治安和疫情防控形势，就联合打击流域毒品犯罪、深化禁毒宣传和执法合作、疫情防控工作深入磋商交流，并就相关执法合作事宜达成共识。

自2011年12月10日启动至今，联合巡逻执法行动航程6万余公里，累计缴获毒品13吨多，湄公河水面劫持商船案件零发生，沿江港口货物吞吐量翻了两番……湄公河联合巡逻执法机制有力遏制了跨国犯罪猖獗态势，有效保障了国际航运安全，为维护湄公河流域安全稳定作出贡献。

据统计，自四国开展联合巡逻执法以来，进出中国关累、老挝孟莫、缅甸万崩、泰国清盛的船舶数量已远远超过停航前水平。清盛港务局官员披猜说，目前，往来商船数量以及载重量较以前均已大幅提升。泰国政府投资建设的清盛新港从传统的散装改进为集装箱运输，“政府和船主增加投入，就是因为对湄公河安全有信心”。一位长期在湄公河上从事水上贸易和运输的船长说：“有联合巡逻执法编队在，我们就放心，感谢四国联合巡逻执法为湄公河带来安宁！”

“联合巡逻执法已成为守护这条‘黄金水道’稳定平安的正义力量，也成为不同国家开展执法安全合作的成功典范。”老挝人民军国防部总参谋部边境局局长西潘说。

（本报曼谷6月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月13日 03 版）

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