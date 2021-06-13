本报记者 曲 颂 屈 佩

夜幕降临，宁波著名的老外滩上，华灯璀璨，旗帜飘扬。中东欧多国优质的农副产品正在这里展销。进口贸易公司希品城的展位上，艾莉妮正在忙着与游客和采购商交流。她举起酒杯，“在希腊，当人们举杯时，会说‘为您的健康举杯’。”

第二届中国—中东欧国家博览会期间，艾莉妮白天在主会场——宁波国际会议展览中心的希腊国家馆展区，晚上赶到老外滩美食节，还要抽空参加多场活动。“已经说不清每天工作多少小时。”然而3年前，她还完全想不到会在中国创业发展。

2019年，因为丈夫到宁波诺丁汉大学任教，艾莉妮便一起从希腊来到中国。在宁波生活一段时间后，闲不住的艾莉妮了解到宁波中东欧青年创业创新中心（简称“青创中心”）。“我看到不少中国女生想学拉丁舞。我恰好喜欢舞蹈，也想传播希腊传统舞蹈。”艾莉妮开了一间舞蹈教室，变成广受欢迎的“小艾老师”。舞蹈教室经营进入正轨后，她又与一位在深圳做贸易的希腊朋友合作，把葡萄酒和橄榄油业务拓展到宁波。

优惠的房租、舒适的办公环境、完善的政策，以及技能培训、定期上门咨询，青创中心给了艾莉妮创业有力的支持。“可以说，创业路上，我是被牵着手，一步步带往正确的方向。”

提起参加中国—中东欧国家博览会，艾莉妮表示，中国成功控制疫情，让举办大型线下展会成为可能。“这对贸易活动来说特别重要。”

在中国经商有前景，不仅因为市场体量大，还因为消费者开放的心态。艾莉妮说，中国消费者愿意尝试并接受新鲜事物。在中国工作和生活的日子里，艾莉妮感受到友好与安全。创业路上，总有精彩相伴。“我希望继续在中国工作，也希望我的宝宝出生在中国。”

成立于2018年的青创中心，为许多像艾莉妮一样有创业志向的青年搭建了平台。青创中心负责人张冬冬介绍，中心已落地130余个项目，覆盖60多个国家，帮助200多名外籍人士就业，组织中外小微企业、团队及个人间等各种交流合作超过3000人次。去年开始，青创中心着手培养直播人才，用直播带货方式推广中东欧国家产品。

宁波大学毕业的土库曼斯坦留学生穆拉德，是首批入驻青创中心的外商之一。穆拉德“单打独斗”开始经营汽配生意时，年销售额只有几万美元，经过青创中心孵化，2020年销售额达到150万美元。“青创中心为我办理证件、手续提供了很多便利，生活上的困难也能得到帮助。”最近，他正借博览会之机与中东欧国家采购商对接，计划向这些国家销售中国生产的新能源汽车。

《 人民日报 》（ 2021年06月13日 03 版）

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