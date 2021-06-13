新华社香港6月12日电 针对有媒体问及外交部驻港特派员公署对中国施行《中华人民共和国反外国制裁法》的看法，公署发言人12日晚表示，这部法律的出台是反击某些西方国家霸权主义和强权政治的迫切需要，是维护国家主权、安全、发展利益的迫切需要，是统筹推进国内法治和涉外法治的迫切需要，具有重要现实意义和长远意义。外交部驻港特派员公署表示坚决拥护和支持。

发言人指出，长期以来，某些西方国家为了遏制中国发展，打着维护民主、人权的幌子，利用涉台涉港涉藏涉疆涉海涉疫等问题，出台一系列干涉中国内政的法案或通过行政程序，对中国的相关机构、组织、个人等采取非法制裁措施，肆意干涉中国内政，侵犯中国国家主权和尊严，严重违反国际法和国际关系基本准则。中国参照国际惯例，回应中国人民的共同愿望，制定并实施反外国制裁法，旨在维护国家主权、安全、发展利益，保护我国公民、组织的合法权益，是以其人之道还治其人之身，正当必要、刻不容缓。

发言人强调，反外国制裁法明确规定了不准入境，查封、扣押、冻结财产，禁止或限制交易、合作等反制措施，体现了反制的必要性、正当性和对等性，这与某些西方国家惯用的“单边制裁”措施、霸权主义行径有本质不同。反外国制裁法不针对任何特定国家，而是针对极少数侵害中国主权、安全、发展利益的外国实体和个人，绝不会伤及无辜。

发言人表示，该法将更加有力统筹我国发展和安全，不仅不会影响在华守法经营的市场主体，而且将有助于更好实行高水平的对外开放。中国将一如既往欢迎和支持外国企业来华开展经营和合作，一如既往为外国企业提供可预见的法治环境和稳定可期的营商环境，一如既往依法保障他们的合法权益，同世界各国分享中国的发展机遇，实现互利共赢。

发言人强调，中国已经不是一百多年前的中国，世界也不再是一百多年前的世界。任何外部势力以任何方式干预中国内政，必将遭到包括香港同胞在内的14亿中国人民的坚决反对；任何企图以非法单边制裁损害中国主权、安全、发展利益的霸权行径，必将遭到中国政府和人民的坚决反制，注定将付出沉痛代价、以失败收场。

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