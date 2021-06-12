新华社香港6月12日电 针对美国驻港官员近日接受个别媒体采访发表涉港谬论，信口雌黄、颠倒黑白，公然污蔑香港国安法，唱衰香港发展前景，严重背离领事官员身份和职责，外交部驻港特派员公署发言人表示强烈谴责和坚决反对。

发言人表示，香港国安法拨乱反正、正本清源，填补了香港维护国家安全漏洞，结束了“港独”猖狂，扭转了“黑暴”乱局，香港迎来由乱转治的重大转折，开启由治及兴的崭新篇章。美国自己拥有全世界最密不透风、适用于包括海外领地在内每一寸领土的国家安全法律，动辄滥用国家安全名义损害别国合法权益，却反过头来诋毁阻挠中方制定实施香港国安法，暴露出赤裸裸的双重标准、意识形态偏见和霸权嘴脸。

发言人强调，香港回归祖国以来，中国中央政府严格依据宪法和基本法落实“一国两制”，香港的自由度、司法、法治等国际排名大幅跃升并长期排在美国之前，港人享有殖民统治时期从未有过的广泛权利和自由。美方自身人权状况不忍卒视，种族歧视和警察暴力此起彼伏，枪支交易和枪击事件创历史新高。最近民调显示，53个国家和地区的受访者将美国视为全球民主的最大威胁。美方没有任何资格打着“人权”和“民主”的幌子干预香港事务。

发言人表示，香港国安法实施近一年来，香港社会重回安定、走上正轨，国际资金持续涌入，外国在港企业对香港更有信心。香港美国商会的一项调查显示，77%的受访者认为香港的生活品质良好，55%认为香港商业环境优异。国际货币基金组织刚刚发表的报告再次肯定香港国际金融中心的地位，对香港发展前景投下信任票。美有关官员无视事实、凭空捏造，恶意唱衰香港发展前景，就是睁着眼睛说瞎话，见不得香港好、见不得中国好。

发言人强调，中方一直为外国驻港领事机构依法履职提供必要协助和支持。同时，外国驻港领事机构必须尊重、遵守香港国安法以及包括《维也纳领事关系公约》在内的国际法和国际关系基本准则，不得打着“言论自由”的幌子干涉中国内政和香港事务，不得从事任何危害中国国家安全、破坏香港繁荣稳定的行为和活动。

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