新华社布宜诺斯艾利斯6月11日电（记者倪瑞捷）阿根廷卫生部11日宣布，授权批准中国康希诺生物股份公司新冠疫苗在阿根廷的紧急使用许可。这是继中国国药集团中国生物新冠灭活疫苗之后，第二款获得阿根廷紧急使用审批的中国新冠疫苗。

阿根廷卫生部长比索蒂当日签署了有关批准中国康希诺生物新冠疫苗紧急使用的决定。她在个人社交媒体上表示，这对阿根廷来说是一个好消息，国家推动大规模新冠疫苗接种计划又前进了一大步。

据了解，阿根廷政府正在推进同康希诺生物股份公司的疫苗采购洽谈。

康希诺新冠疫苗是中国军事科学院军事医学研究院和康希诺生物股份公司联合研发的腺病毒载体疫苗。去年，中国康希诺生物新冠疫苗在阿根廷开展了Ⅲ期临床试验。阿根廷执行试验的卫生机构公布的报告显示，该款疫苗保存条件在2至8摄氏度，非常利于储藏和运输，尚无参与试验的志愿者报告不良反应。

阿根廷卫生部11日公布的疫情数据显示，该国较前一日新增确诊病例26934例，累计确诊4093090例；新增死亡病例689例，累计死亡84628例。目前阿根廷全国有7839名新冠患者在重症监护室接受治疗。

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