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刘鹤出席天问一号探测器着陆火星首批科学影像图揭幕仪式

2021年06月11日23:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月11日电　6月11日，天问一号探测器着陆火星首批科学影像图揭幕仪式在京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席揭幕仪式并讲话。

　　刘鹤表示，习近平总书记高度重视航天事业发展，5月15日天问一号探测器成功着陆火星后专门发来贺电，为加快建设航天强国指明了方向、提供了根本遵循，我们要认真学习领会、深入贯彻落实。

　　刘鹤指出，首批火星科学影像图令人震撼。天问一号任务从启动论证到今天取得圆满成功，历经近八年时间，数万科研人员参与。全系统勇于挑战、追求卓越，取得了这一可以载入史册的重大成就，谱写了中国人攀登科技高峰的新华章。

　　刘鹤强调，要勇于探索人类认知边界，不断挑战和提升科技能力极限。要畅通航天科技转化机制，加快科研成果产业化，推动相关领域关键核心技术的突破和跃升，努力实现科技自立自强。要不断深化国际交流合作，秉持人类命运共同体理念，始终坚持和平利用太空，不断增进人类共同福祉。要按照习近平总书记在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话要求，再接再厉、锐意进取，以优异成绩迎接建党一百周年，为全面建设社会主义现代化国家作出新贡献。

(责编：牛镛、袁勃)

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