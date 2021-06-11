柬埔寨西哈努克省同中国江苏省召开视频工作会议，图为柬方参会现场。西港特区公司供图

人民网曼谷6月11日电 （记者赵益普）11日，柬埔寨西哈努克省（简称“西省”）同中国江苏省召开视频工作会议，共同探讨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）的发展，以及两省在教育、医疗卫生、抗疫等领域的交流合作。会场分别设在西省政府、西省教育厅、西港经济特区以及江苏省无锡市。

西省政府办公厅主任艾姆·菲浦表示，一直以来，中国政府大力支持中国企业对柬埔寨的投资，去年以来还积极帮助柬埔寨抗击新冠肺炎疫情。“柬中两国之间的合作不断走深走实，在多个领域都取得了丰硕成果，不仅惠及了两国民众，而且推动了区域内的繁荣与发展。” 艾姆·菲浦说。西省将继续加强与江苏省在医疗卫生、经济贸易、旅游等领域的深入交流合作，促进两地共同繁荣。

江苏省人民政府外事办公室一级巡视员黄锡强表示，江苏省和西省同为中柬两国的经济大省和开放大省，两省的交流起源于西港经济特区的建立，深化于各领域务实合作的开展，提升于友城平台的搭建，夯实于民众的相亲相助。希望两省携手努力，继续支持好特区的发展。

2009年，无锡市与西哈努克市缔结为友好城市，两地的交流合作已有12年的历史。无锡市人民政府外事办公室主任陈明辉表示，近年来，无锡与柬埔寨的经贸关系日益密切，在教育、文旅、医疗和警务合作等方面取得了丰硕成果，西港经济特区的飞跃发展是两地合作共赢的成功范例。

今年1-5月，西港经济特区企业进出口总额比上年同期增长49.91%，逆势再创新高。西港特区公司董事长陈坚刚表示，作为中柬两国间的重要合作项目，西哈努克港经济特区非常愿意继续发挥平台纽带作用，当好中柬两国友谊的使者。

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