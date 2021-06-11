人民网约翰内斯堡6月11日电 （记者王磊）据中国驻南非使馆消息，南非主流媒体独立传媒网站以及《星报》、《比陀新闻报》、《开普时报》、《水星报》等报纸近日发表评论文章，认为北京冬奥会筹备工作完美诠释了绿色低碳、环保创新理念与奥运精神的结合，将创造奥运历史多项纪录。个别势力干扰冬奥筹备的图谋不会得逞，中国定将呈现一场非凡卓越的绿色冬奥、科技冬奥的盛会。

作者结合在华亲身经历，深情介绍北京历史人文，表示北京周边山峦耸峙，时常让人联想起前非国大主席坦博对其故乡“伟大而美丽”的恩格利山脉的描述。北京市位于西山和燕山的交汇处。周口店北京猿人遗址就在西山脚下,西山也是2008年北京奥运会山地自行车赛区所在地。

文章指出，2022年北京冬奥会更加重视并践行绿色环保理念，这将成为奥运历史上第一届全部使用绿色清洁电能的盛会，并实现首次在奥运会4个冰上场馆使用最清洁、最低碳的二氧化碳制冷剂。所有场馆均实现清洁能源供应，预计可减少标煤燃烧12.8万吨，减排二氧化碳32万吨。北京冬奥会还将应用5G毫米波进行赛场直播，成为首届5G智慧应用规模落地的冬奥会。

文章表示，在历史长河中，北京也曾在某个阶段经历过沉沦和破碎。然而，在中国共产党的领导下，现在的北京是世界上最发达最美丽的首都之一，它不仅从曾经的苦难中涅槃重生，还带领中国其他地区摆脱贫困，走向发展繁荣。

文章强调，正是中国取得了如此举世瞩目的发展成就，创造出改写落后历史的世界奇迹，才引起了某些反华势力的眼红和不适，招致对北京举办冬奥会的抹黑和诋毁，然而这种阴谋不会得逞。2008年，北京成功举办了夏季奥运会和残奥会，惊艳了世界，也谱写了现代化建设的新篇章。2022年北京冬奥会必将再次向世界证明一个开放繁荣发展的中国定会拥有更美好灿烂的未来。

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