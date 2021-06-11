人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“新疆是个好地方”视频交流会在日本举行

2021年06月11日21:20 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网东京6月11日电 （记者刘军国）6月11日，中国驻日本大使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。日本政界、智库、企业等各界代表应邀出席。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明介绍了新疆各方面情况。他逐一驳斥了所谓“强迫劳动”“种族灭绝”“文化灭绝”“强制绝育”及涉教培中心的各种谣言谎言。他说，欢迎大家到新疆走一走，看一看，听听新疆各族人民的心声，见证完全不同于西方反华势力刻画的新疆。

中国驻日本大使孔铉佑说，美国和部分西方媒体不断炮制“种族灭绝”“强迫劳动”“强制绝育”等耸人听闻的字眼，与绝大多数人关于新疆的印象截然相反，引起不少日本民众的疑惑，也让中国人民和很多清楚事实真相的日本朋友感到愤慨。新疆各族民众各项权利得到充分保障，百姓重享安居乐业，社会重回安全稳定。当前新疆正处于历史最好的发展时期，经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就。这才是新疆的真相。

来自新疆的教培中心结业学员、维吾尔族妇女代表、棉农、宗教界代表等分别结合亲身经历讲述了自己的新疆故事。

日本横滨国立大学名誉教授、中国问题专家村田忠禧，通过自己的研究驳斥了西方国家炮制中国在新疆搞“种族灭绝”等不实之词。

(责编：于洋、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部