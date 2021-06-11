人民网东京6月11日电 （记者刘军国）6月11日，中国驻日本大使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。日本政界、智库、企业等各界代表应邀出席。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明介绍了新疆各方面情况。他逐一驳斥了所谓“强迫劳动”“种族灭绝”“文化灭绝”“强制绝育”及涉教培中心的各种谣言谎言。他说，欢迎大家到新疆走一走，看一看，听听新疆各族人民的心声，见证完全不同于西方反华势力刻画的新疆。

中国驻日本大使孔铉佑说，美国和部分西方媒体不断炮制“种族灭绝”“强迫劳动”“强制绝育”等耸人听闻的字眼，与绝大多数人关于新疆的印象截然相反，引起不少日本民众的疑惑，也让中国人民和很多清楚事实真相的日本朋友感到愤慨。新疆各族民众各项权利得到充分保障，百姓重享安居乐业，社会重回安全稳定。当前新疆正处于历史最好的发展时期，经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就。这才是新疆的真相。

来自新疆的教培中心结业学员、维吾尔族妇女代表、棉农、宗教界代表等分别结合亲身经历讲述了自己的新疆故事。

日本横滨国立大学名誉教授、中国问题专家村田忠禧，通过自己的研究驳斥了西方国家炮制中国在新疆搞“种族灭绝”等不实之词。

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