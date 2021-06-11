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2021年“中国旅游文化周”在缅甸启动

2021年06月11日21:16 | 来源：人民网-国际频道
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“中国旅游文化周”宣传海报。仰光中国文化中心供图

人民网仰光6月11日电 （记者李秉新）2021年“中国旅游文化周”线上活动近日在缅甸仰光拉开帷幕，仰光中国文化中心从6月8日中缅建交71周年纪念日起，在3周内逐步在其官方网站、脸书、微信公众号等平台推出以“美丽中国”为主题的视觉体验活动，让缅甸民众足不出户就能在云端“云游中国”，感受中国的大美风光和灿烂文化。

“中国旅游文化周”是由我国文化和旅游部国际交流与合作局主办，中外文化交流中心、海外中国文化中心和驻外旅游办事处共同承办的全球统一品牌活动，旨在通过旅游推介和人文交流，讲好中国故事，推动文化和旅游融合发展，向世界展示“美丽中国”形象，促进中外文化和旅游交流与发展。

据仰光中国文化中心介绍，本次活动将围绕“非遗与美丽乡村建设”“冰雪旅游”“美食文化”“丝路微纪录”四个板块，通过短视频展播、微课堂、互动体验等形式多样的线上活动，向缅甸民众讲述中国故事，介绍北京冬奥，分享中国与“一带一路”沿线国家共商、共建、共享的故事，展示中国不同地区雄奇瑰丽的自然风光、多姿多彩的人文底蕴、日新月异的城乡发展，以及人民安居乐业、幸福生活的美好图景。

由于疫情原因，仰光各种线下活动尚未完全恢复，因此，当地民众对这次线上活动抱有很大期待，希望能领略到缅甸少有的冰雪盛景，了解北京冬奥有关进展，了解中国的美食文化。

(责编：于洋、吴成良)

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