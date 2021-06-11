人民网约翰内斯堡6月11日电 （记者王磊）6月10日，据南非国家传染病研究所（NICD）消息，南非进入第三波疫情，单日新增新冠肺炎确诊病例超过9000例。

南非部长级咨询委员会（MAC）此前定义第三波疫情的门槛为7日移动平均新增确诊病例数，达到第二波疫情新增确诊病例数最高峰的30%。最新数据显示，目前南非7日移动平均新增病例数已经超过这一门槛，达到5959例。

10日，南非单日新增9149例新冠肺炎确诊病例，检测阳性率为15.7%。其中5597例来自豪登省，932例来自西开普省。截至10日，南非累计确诊病例总数已超过170万例。

目前，南非已有近162万人接种了疫苗，南非政府计划于2022年2月完成为4000万人接种疫苗的目标。

为了遏制疫情扩散，南非卫生领域专家呼吁政府实施更为严格的三级封锁，采取限制措施，包括禁止不必要的夸省旅行，尽可能对学校和公共假期进行干预，对餐馆实行更严格的限制等。南非上一次处于三级封锁状态是在2020年12月至2021年1月，当时南非正处于第二波疫情中。

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