新华社北京6月11日电 国务委员兼外长王毅11日在日内瓦裁军谈判会议发表题为《坚持多边主义，谋求共同安全》的视频讲话。

王毅代表中方就推进国际军控、裁军与防扩散进程提出四点主张：

第一，共同维护全球战略稳定。核裁军应当始终遵循公平合理、逐步削减、向下平衡原则。安理会五常应当共同确认“核战争打不赢也打不得”这一重要原则，在减少战略风险等方面加强合作，并就更广泛战略安全议题深化战略对话、增进战略互信。中方将继续坚持并推动五核国缔结“互不首先使用核武器条约”这一倡议。裁谈会应当立即启动“对无核武器国家安全保证”国际法律文书谈判，并尽早取得实质性进展。中方反对个别国家发展和部署影响战略稳定的地区和全球反导系统，反对在别国周边地区部署陆基中程导弹。

第二，遵守国际军控条约。缔约国应平衡推进《不扩散核武器条约》核裁军、核不扩散、和平利用核能三大目标。各方应支持《全面禁核试条约》核查机制建设和运行，并且为推动条约早日生效继续努力。中方呼吁有关国家切实履行《禁止化学武器公约》义务，尽快完成库存化武、遗弃化武的销毁。中国愿以加入《武器贸易条约》为契机，更加深入地参与防止常规武器非法转让国际努力，支持非洲国家提出的“消弭枪声”倡议。

第三，谈判解决防扩散问题。美伊应尽快作出政治决断，加大外交努力，推动伊朗核问题全面协议重返正轨。中方倡议建立海湾地区安全多边对话平台，逐步打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。中方支持建立中东无大规模杀伤性武器区，并愿为此作出积极努力。中方始终坚持维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话和协商解决问题，主张按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，推动实现半岛完全无核化和建立半岛永久和平机制两大目标。

第四，完善全球新兴领域安全治理。中方呼吁裁谈会尽早启动旨在防止外空军备竞赛的条约谈判。中方愿以《全球数据安全倡议》为基础同各方携手打造全球数字治理规则。我们既要最大限度地防止新兴技术武器化，又要避免对和平利用及国际合作造成妨碍，尤其要反对个别国家借国家安全之名行科技封锁之实，中方正酝酿就此向今年联大提交决议草案。新冠肺炎疫情凸显全球生物安全治理面临的新挑战，各国应通过更为紧密的国际合作共筑安全屏障。中方支持《禁止生物武器公约》建立核查机制，敦促美国放弃独家阻挡公约核查议定书谈判的立场。中方一贯倡导负责任的生物科研，中外科学家近期达成了“科学家生物安全行为准则天津指南”，鼓励所有利益攸关方自愿采用。

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