人民网北京6月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

国务委员兼外交部长王毅将于6月11日在日内瓦裁军谈判会议发表题为《坚持多边主义，谋求共同安全》的讲话。

新华社记者：据韩联社6月7日报道，韩驻东盟大使林圣男在线出席东亚峰会（EAS）大使级会议时就日本政府决定将福岛核污染水排海表示忧虑。林指出日本核污染水排海计划在透明性、协商、验证方面存在的问题，并强调日本此举可能给人类安全及海洋环境带来不利影响，韩方就此深感忧虑。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道并充分理解韩方在这个问题上的立场。除韩国外，包括中国在内很多环太平洋国家也反对日方向海洋排放核污染水的决定。

日本政府不顾国内外质疑和反对，在未穷尽安全处置手段、未全面公开相关信息、未与周边国家等利益攸关方充分协商、未拿出可监督核查安排的情况下，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故污染水的做法极其不负责任。国际社会的主要关切在于：一是日方未与周边国家等利益攸关方充分协商，迄今也未认真回应各方合理关切。二是日方只从经济成本出发决定向海排放，未考虑对海洋生态环境、食品安全和人类健康的影响。三是日本东京电力公司处理福岛核事故有多次篡改数据、隐瞒不报的劣迹，公布的数据不可信。近期，日本媒体屡屡曝出福岛第一核电站厂区发生放射性泄漏的新闻，这不能不让国际社会感到担忧。四是日方声称经过处理的核污染水安全无害，但是缺乏可核查的安排。很多中国老百姓都在问，如果核污染水真的无害，为什么不向日本国内湖泊排放或用于其他的民用目的，而是选择向海排放？这些问题和关切需要日方做出正面回应。

日本福岛核事故污染水处置问题必须慎之又慎，不容有失。日本不能掩耳盗铃，将核污染水一排了之。中方再次强烈敦促日方重新审视该问题，撤销错误决定，在同包括周边邻国在内的各利益攸关方及有关国际机构协商并达成共识前，不得擅自启动排海。

《中国日报》记者：近期，不少国际媒体都关注到在中国共产党建党百年之际，中国红色旅游热潮不断升温。报道普遍认为红色旅游既激发中国人爱党爱国之情，增强凝聚力，也拉动了国内消费，帮助很多革命老区实现脱贫富民，真正实现了经济效益和社会效益相统一。你对此有何评论？

汪文斌：红色，是中国共产党、中华人民共和国最鲜亮的底色。中国共产党的百年历史，是由一个个“红色地标”串联起来的，每一片红色土地都记录着中国共产党人为民族复兴和人民幸福舍生忘死、艰辛求索的奋斗历程。历史是最好的教科书。亲临革命圣地，了解中国共产党由小到大、由弱到强的伟大历程，就不会忘记我们是从哪里走来的，就能从历史中汲取前进的智慧和力量。

同时，红色旅游也是中国共产党带领人民创造新生活的成功实践。红色旅游与中国政府可持续发展、扶贫攻坚、乡村振兴和农业多元化等政策项目密切结合，形成产品丰富、选项多样、独树一帜的特色文化产品，为革命老区振兴赋能，助力贫困地区脱贫致富。2019年中国红色旅游人数超过14亿人次，收入逾4000亿元，2020年红色旅游有力带动了疫后中国旅游市场复苏。这些都表明，中国红色旅游热潮的兴起，主要是中国老百姓自发自愿去参访红色圣地的结果，体现了中国人民对于中国共产党的认同、对中国发展进步成就的自豪。

我还想说的是，中国的革命圣地也是外国朋友了解中国和中国共产党的窗口。大家可以从一个个“红色地标”当中感受到年轻的中国共产党人誓要改天换地、捍卫万里山河的豪情壮志，了解到中国革命如何开启从胜利走向胜利的进程，深切体会到中国共产党的公仆意识和为民情怀，明白中国共产党为何能够得到中国人民的拥护和爱戴。我们真诚欢迎各界朋友到中国的革命圣地走一走、看一看，相信这会有助于大家了解一个真实的中国共产党和一个真实的中国。

凤凰卫视记者：英国发表《香港问题半年报告》称，中方持续处于违反《中英联合声明》的状态。英国外交发展大臣还表示，英国和国际社会必须持续为香港的人权和自由发声，确保中方履行承诺。中方有何回应？

汪文斌：昨天，英国政府再次发表所谓《香港问题半年报告》，一如既往混淆是非、颠倒黑白，充满意识形态偏见。拉布外交发展大臣在报告前言当中对中国中央政府治港政策进行无端指责，再次粗暴干涉香港事务和中国内政，我们对此表示强烈谴责和坚决反对。

香港是中国的香港，“一国两制”是中国的基本国策，没有人比中国中央政府更关心香港，更希望“一国两制”继续成功落实。香港回归以来，中国政府严格依照宪法和基本法对香港特区实行管治，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项合法权利和自由依法得到充分保障，这是不容否认的客观事实。无论是去年颁布香港国安法，还是今年完善香港特区选举制度，我们所做的一切都是为了坚持和完善“一国两制”制度体系，确保“一国两制”行稳致远，实现香港长治久安和长期繁荣稳定。

香港国安法实施近一年来，香港社会重回安定、走上正轨，国际资金持续涌入香港，外国在港企业对香港营商环境更有信心。完善后的香港特区选举制度全面贯彻“爱国者治港”原则，更好体现了香港居民广泛、均衡的政治参与，更好兼顾了社会各阶层、各界别、各方面的利益，香港的民主政制将健康有序向前发展，良政善治将逐步实现。国际货币基金组织刚刚发表的报告再次肯定了香港国际金融中心的地位，对香港发展前景投下了信任票。我们相信，在中央政府全力支持和香港各界人士共同努力下，香港一定能够保持长期繁荣稳定，国际金融、航运、贸易中心的地位将更加巩固。

英方所谓报告无视以上基本事实，对中国中央政府和香港特区政府极力攻击抹黑。报告中还洋洋自得地列举了英方一系列插手香港事务、破坏香港繁荣稳定的行为，令人不齿。英方关心香港民主是假，插手香港政治、干涉中国内政是真；关心港人权利是假，搞乱香港、损人利己是真。香港事务纯属中国内政，事关中国主权安全核心利益，不容任何外来干涉。我们敦促英方遵守国际法和国际关系基本准则，正视香港已回归中国24年的现实，放弃殖民旧梦，摒弃双重标准，停止发表有关报告，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，多做有利于香港繁荣稳定和中英双边关系发展的事，而不是相反。

路透社记者：反外国制裁法本周通过，外国企业界担心这可能导致营商环境进一步政治化。请问你是否担心该法对外国投资带来负面影响？

汪文斌：中国全国人大常委会法制工作委员会已经介绍了有关情况。今年两会前后，一些全国人大代表、全国政协委员和社会各界人士提出意见建议，认为国家有必要制定一部专门的反外国制裁法，为我国依法反制外国歧视性措施提供有力的法律支撑和保障。根据有关工作安排，全国人大常委会法工委认真研究各方面提出的立法建议，总结中国反制实践和相关工作做法，梳理国内外的有关情况，征求中央和国家有关部门及专家意见，起草并形成反外国制裁法草案。根据立法程序，中国全国人大常委会分别于4月、6月对草案进行了两次审议。法工委就草案征求了中央和国家有关机关意见。全国人大宪法和法律委员会根据常委会审议意见和各方面的意见对草案进行了修改完善。目前出台的反外国制裁法充分吸收了各方面意见，反映了中国人民的共同意愿，也符合国际法和国际关系基本准则。

关于反外国制裁法对外国投资的影响，我看不出这两者之间有必然联系。如果有的话，就是反外国制裁法的制定为各国企业在华发展提供了可预见的法治环境和稳定可期的营商环境。这次召开的十三届全国人大常委会第二十九次会议还审议通过了《海南自由贸易港法》和关于授权上海市人大及其常委会制定浦东新区法规的决定，这些都是中国深化改革、扩大开放的新举措。我要强调的是，中方一贯欢迎和支持外国企业来华开展经营和合作，依法保障他们的权益。中国对外开放的大门只会越开越大。我们将继续致力于为外国企业营造更好的营商环境，同世界分享中国的发展机遇。

法新社记者：“大赦国际”昨天公布报告称，中国“镇压”维吾尔族和其他少数民族的行为构成“反人类罪”。你对此有何回应？

汪文斌：“大赦国际”是个什么样的组织，大家都很清楚。该组织一贯戴着有色眼镜，到处搬弄是非，散布涉疆谎言谣言。它的所谓“报告”不过是在其“谎言录”上又增加了一笔。我们敦促有关组织摒弃对中国的固有偏见，停止制造和散布虚假信息，客观、公正地看待问题。

彭博社记者：昨天，美国贸易代表戴琪与台湾方面代表会面，决定重启双方贸易与投资框架协议的讨论。请问你对此以及美台交往有何评论？此外，台湾方面表示有意加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），你对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，中方在台湾问题上的立场是一贯、明确的。我们一贯坚决反对任何形式的美台官方往来，反对中国建交国与台湾地区商签任何具有主权意涵和官方性质的协定。

中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

关于你提到的第二个问题，我们多次讲过，中国台湾地区参与区域经济合作，必须在符合一个中国原则的前提下来进行。

彭博社记者：昨天，美国和澳大利亚两艘海军舰艇一起通过南海，请问中方对此有何评论？

汪文斌：我们希望有关国家多做有利于地区和平稳定的事，而不是炫耀武力。

(责编：于洋、吴成良)