人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅在日内瓦裁军谈判会议发表视频讲话

2021年06月11日19:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月11日电 国务委员兼外长王毅11日在日内瓦裁军谈判会议发表题为《坚持多边主义，谋求共同安全》的视频讲话。

　　王毅表示，今年1月，中国国家主席习近平在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上旗帜鲜明地提出，“让多边主义火炬照亮人类前行之路”。多边主义是人间正道，各国应当坚定地在这条路上走下去，奉行共同、综合、合作、可持续的新安全观，努力推进国际军控、裁军与防扩散进程。

　　王毅代表中方就推进国际军控、裁军与防扩散进程提出共同维护全球战略稳定、遵守国际军控条约、谈判解决防扩散问题、完善全球新兴领域安全治理四点主张。

　　王毅表示，中方高度赞赏联合国秘书长古特雷斯提出的“裁军议程”，并将继续为推动这一议程的落实作出努力。裁谈会作为唯一全球性多边裁军谈判机构，应与时俱进、守正创新。成员国之间应加强协调，充分照顾彼此正当关切，尽快制定全面平衡的工作计划，早日开展实质性工作。作为裁谈会大家庭负责任一员，中国愿与各方一道，坚定不移地推进军控、裁军与防扩散进程，为构建一个持久和平、普遍安全的世界作出中国新的贡献。

(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部