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新华国际时评：可笑的贼喊捉贼

2021年06月11日18:46 | 来源：新华社
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新华社北京6月11日电 题：可笑的贼喊捉贼

新华社记者李蓉

美国国防部长奥斯汀日前发布指令，要求加快发展美国军队和军事能力，以帮助政府“应对来自中国的挑战”。美国多年来频频非法动用武力入侵世界多国，成为世界一大“乱源”，同时制造各种“他国威胁”的谎言来维护其军事霸权，这种贼喊捉贼的做法何其可笑。

众所周知，美国军费常年高居世界第一，占世界军费总开支近四成。多年来，美国肆意发动战争、煽动暴恐，把世界搞得狼烟四起。据统计，从第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248场武装冲突，其中美国发起的就有201场。

除了常规军事力量，美国拥有世界上最庞大、最先进的核武库，不断降低核武器使用门槛，制造借口逃避自身核裁军特殊责任；美国独家反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，妨碍国际社会相关领域的努力；美国是世界上唯一拥有化学武器库存的国家，多次推迟化武销毁时间，成为建立“无化武世界”的最大障碍。

美在全球拥有800多个海外军事基地，像定时炸弹一样威胁世界安全。在亚洲，美国军事存在也威胁着地区和平与稳定。作为域外国家，美国长期在一些亚洲国家驻军，打着所谓“航行自由”的幌子，派军舰军机在东海、南海挑衅，举行针对性极强的军事演习，严重危害地区国家的主权与安全利益。

中国始终坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策。新中国成立70多年来，从未主动挑起一场战争，从未侵占别国一寸土地，并成为世界上唯一将和平发展写进宪法的国家。中国加强国防建设不针对、不威胁任何国家。中国对世界和平的不懈追求和积极贡献，国际社会有目共睹。

不断鼓吹“他国威胁”，历来是美国继续扩大军力、谋求军事领域绝对优势的借口。多年来，美方通过制造各种“假想敌”、渲染外部军事威胁，大幅提升自身军力。

近年来，抱持霸权主义的美国政治势力，见不得中国的发展繁荣，千方百计对中国进行全方位打压。鼓吹所谓“中国威胁”，对中国进行抹黑攻击，正是美方对华进行遏制的众多手段之一。正如奥斯汀所说，此次签署国防部内部指令，也是“更大范围的美国政府对华策略的组成部分”。

谁在贼喊捉贼，谁在威胁世界和平安全，国际社会自有公论。奉劝美方一些政客，理性看待他国发展，停止渲染“他国威胁”，多为亚太以及世界的和平稳定发挥积极作用。

(责编：于洋、吴成良)

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