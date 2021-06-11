新华社华盛顿6月10日电（记者谭晶晶）据美国媒体报道，数百万剂未使用的强生新冠疫苗本月末即将过期。强生公司10日表示，美国食品和药物管理局已批准强生疫苗的保存期限从3个月延长至4.5个月。

强生公司在一份声明中说，延长保存期限这一决定是基于正在进行中的疫苗稳定性评估研究数据。研究表明，强生疫苗在2至8摄氏度条件下冷藏时，疫苗稳定性可长达4.5个月。

美药管局此前公布的数据称，强生疫苗可在2至8摄氏度冷藏条件下保存3个月。《纽约时报》报道称，延长保存期限可给美国各州留出更多时间来思考如何用完闲置的强生疫苗。

强生公司旗下杨森制药公司研发的疫苗是接种单剂。美国疾病控制和预防中心最新数据显示，截至10日，全美范围共分发强生疫苗约2139.7万剂，但仅接种约1134.6万剂。

据《华尔街日报》报道，大量强生疫苗被闲置与今年4月该疫苗因接种后出现罕见严重血栓病例一度被暂停使用有关。

据美国全国广播公司报道，美国政府囤积的辉瑞疫苗和莫德纳疫苗已足以满足美国民众接种需求。

就在美国大量疫苗被闲置的同时，世界上许多国家仍没有足够疫苗可用。美国《大西洋月刊》网站日前发表题为《美国“疫苗民族主义”行不通》的文章说，美国在为本国国民接种疫苗的同时，没有一个分享其富余疫苗或输出疫苗原材料和技术的全面计划，这样也会增加美国自身的疫情风险。

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