新华社喀布尔6月11日电 （新华社记者史先涛）俄罗斯卫星通讯社日前报道，美国正在寻求完成从阿富汗撤军后在其邻国建立军事基地。美国媒体此前披露，拜登政府官员正在与巴基斯坦官员讨论如何确保阿富汗附近基地的安全，以便在未来的行动中使用。

分析人士指出，美国为从战争泥潭脱身以不负责任的方式从阿富汗撤军，已使饱受战乱之苦的阿富汗人民面临更多冲突和动荡。如今为了保持对该地区的控制和对地区战略对手的牵制，又企图在阿富汗周边建立军事基地。但此举不利于地区局势稳定，有损地区国家利益，美方图谋恐难得逞。

美军撤而不离

美国和北约军队自5月1日开始撤离阿富汗，目前撤军进程已完成约一半。阿富汗乱局本就是美国穷兵黩武的恶果，而随着撤军进程推进，阿富汗安全形势不断恶化，塔利班武装与阿富汗政府军的冲突愈发激烈。据阿富汗媒体统计，在过去一个多月中，塔利班武装已经攻占了多个省的7个地区。塔利班方面则称已攻占14个地区。

阿富汗境内恐怖组织的动向也令外界担忧。分析人士指出，虽然美国总统拜登4月在宣布撤军决定时曾表示，美国在阿富汗已完成反恐目标，但美军和情报机构对撤军后的阿富汗局势前景并不乐观。美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德日前在接受阿富汗黎明电视台采访时说：“如果阿富汗的恐怖主义威胁再次上升，对美国国家安全构成挑战，我们希望在该地区有力量做出回应。”

据美国《纽约时报》报道，美中央情报局正制定新的反恐战略，以维持其在阿富汗的情报收集能力和反恐行动能力。美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐此前曾表示，美方正考虑把部分驻阿美军转移部署至阿富汗周边国家，以便继续打击“基地”和“伊斯兰国”等极端组织。

据报道，美中央情报局曾长期使用巴基斯坦的一个无人机基地对阿富汗西部山区的武装人员发动无人机袭击，但巴方2011年不再允许美方使用该基地。美国总统国家安全事务助理沙利文8日表示，美方已与巴基斯坦通过军事、情报和外交渠道进行了沟通，以确保阿富汗不再成为恐怖组织袭击美国的基地。

除巴基斯坦外，美国还试图在原苏联加盟共和国等地建立军事基地。美国《华尔街日报》此前报道说，从阿富汗撤军后，美军寻求在中亚乃至中东地区建立军事基地，以支持阿富汗政府、遏制塔利班势力扩张并监视其他极端分子。其中美方最看重的是与阿富汗接壤的乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦，若在这两国建立基地，美军将可快速进入阿富汗。美方官员表示，他们希望在靠近阿富汗的地方部署军队、无人机和其他快速反应设备，以防美军撤离后美国驻阿富汗大使馆遭到袭击。

牵制地区对手

分析人士指出，种种迹象显示，美国从阿富汗撤军并非完全撤出，而是撤而不离。此举不仅是为了保持对阿富汗及周边区域的控制，更有牵制本地区对手国家的地缘战略考量。

阿富汗政治分析人士哈米杜拉·阿雷菲指出，美国从阿富汗撤军后，仍寻求在该地区保持军事存在，一方面是为了对阿富汗军队进行空中支援，打击“基地”等极端组织，另一方面是利用这些军事基地监视中国、俄罗斯和伊朗。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪也认为，美国既有将中亚作为据点遏制中俄的意图，也有利用阿富汗和中亚地区的军事基地向伊朗施压的目的。

此外，专家们还指出，即使是在阿富汗，美国也仍将保持某种形式的存在。朱永彪说，美国对阿富汗军事和安全情报部门的渗透非常深，可以利用“代理人”影响阿内部力量为其所用，换一种方式继续存在。阿雷菲表示，美国会在阿富汗保留情报力量，以便监视该地区的其他国家。

不过，美国的上述图谋能否得逞目前尚存疑问。朱永彪说，尽管近期有关美国欲在中亚国家重新驻军的消息不断，但中亚国家对此非常谨慎，均没有表态支持。《华尔街日报》也报道，有美国官员认为，鉴于俄罗斯在中亚地区巨大的影响力以及中亚国家与华盛顿之间的紧张关系，美国在中亚建立军事基地的计划面临诸多困难。

至于巴基斯坦，据俄罗斯卫星通讯社8日报道，巴外长库雷希表示，巴基斯坦政府无意向美国提供军事基地。

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