人民网巴西利亚6月10日电 （记者范剑青）由清华大学战略与安全研究中心中国论坛同巴西政府与企业关系政策学会（IREE）联合举办的“世纪变局下的政党责任”线上对话会9日举行开幕式及首场研讨。

中国驻巴西大使杨万明出席开幕式并致辞。中央党校原副校长李君如、中共中央党史研究室原副主任章百家及巴西民主运动主席、众议员罗西，巴西共产党主席、伯南布哥州副州长桑托斯，民主工党主席卢皮等巴西主要政党主席与会并作主旨发言。清华大学战略与安全研究中心中国论坛秘书长张立荣、IREE主席瓦尔德及巴西知名论坛“特权集团”创始人卡瓦略作为主办单位代表参与研讨。巴多位政党及机构组织领导人、智库学者及中巴媒体代表连线参与。

杨万明表示，中国共产党始终在求同存异、相互尊重、互学互鉴的基础上同各国政党开展治国理政经验交流，不输出制度与模式，反对搞意识形态对抗。中方愿继续同巴西各界加强交流互鉴，分享治国理政经验，为构建人类命运共同体、携手实现共同发展作出新的贡献。

李君如发表题为《群众路线是中国共产党的国家治理之道》的主旨发言。章百家以《改革开放以来中国共产党的社会治理实践》为题，介绍了中国全面建成小康社会和消除绝对贫困的治理实践。

罗西表示，中国共产党领导中国政府和人民在抗击疫情、发展经济、改善民生方面取得的巨大成就令人钦佩。当前，巴西正面临抗疫、经济、教育、就业、民生等多重挑战，衷心感谢中方为巴西抗疫提供的宝贵支持，期待同中国共产党进一步密切交流，互学互鉴，深化两国友好合作关系。

桑托斯表示，巴中建交以来，两国合作成果丰硕。政党是推动国家发展、社会进步的重要力量，巴西共产党愿同中国共产党密切友好交往，为增进两国民众福祉、维护世界和平发展做出新贡献。

卢皮高度评价中国共产党在国家发展建设、脱贫攻坚、抗击疫情等诸多方面取得的巨大成就。他表示，这些宝贵经验对巴西和世界均具有重要意义。民主工党愿同中国共产党密切交流，从中国经验中汲取智慧，扩大两国互利合作。

中巴嘉宾主旨发言后，双方还围绕中国新发展格局、“十四五”期间中国如何应对世纪变局、践行真多边主义等共同关心的议题进行深入研讨。对话会在IREE优兔频道全程直播，吸引上千名巴西网友收看。大量观众留言点赞巴中友好，表示巴西需要更加主动地倾听中国、学习中国。

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