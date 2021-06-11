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驻法国使馆举办建党百年研讨会

2021年06月11日10:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎6月10日电（记者李永群）中国驻法国使馆10日在巴黎举办“傲立潮头话百年——庆祝中国共产党建党百年研讨会”。中国驻法国大使卢沙野、法国共产党全国书记卢塞尔、法国电力集团前执行副总裁马识路现场出席研讨会，法国前外长韦德里纳、上海社科院原副院长何建华通过视频会议系统远程参会。来自中法两国政府、学术、经济、教育、文化、媒体，以及旅法侨界的100多位各界人士在线参加研讨会。驻法国使馆推特、脸书账号对研讨会进行了全程直播。

卢沙野表示，回首百年，中国共产党始终坚持以人民为中心、为人民利益奋斗。中国共产党的成功秘笈主要有四点：一是始终代表最广大人民根本利益，中国共产党没有自己的私利，人民的利益就是党的利益。二是具有无比坚强的领导力，中国共产党是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。三是勇于自我革命。通过自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，始终保持自身的纯洁性、先进性，始终走在时代前列。四是集中力量办大事，具有全国一盘棋、合理调配各类资源的巨大优越性。

与会嘉宾就中国共产党的百年奋斗历程和辉煌成就、中国共产党的人民观和执政成功秘诀、中国共产党经历的主要变革和面临的风险挑战，以及中国共产党对世界和平发展的贡献和倡议等问题进行深入交流探讨，并在线回答了观众提问。

研讨会友好热烈、沟通坦诚。法方与会嘉宾均向中国共产党百年华诞致以热烈祝贺，高度评价中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就，祝愿中国共产党领导中国取得更大成就，主张法国和欧洲进一步深化同中国合作，共同为全球和平发展事业注入新动力。  

(责编：燕勐、常红)

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