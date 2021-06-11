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构建人类命运共同体的伟大实践（望海楼·人间正道的魅力⑥）

尹 婕
2021年06月11日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　8年时间，从“大写意”到“工笔画”，“一带一路”已从愿景成为现实，结出累累硕果，成为促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。在全球面临大发展、大变革、大调整的当下，这一中国方案不断显示出凝聚力、感召力。

　　这是一条发展之路。历史上，沿着陆海两条丝绸之路，靠着驼队和宝船，中国将善意和友谊传递出去；今天，通过“一带一路”，中国秉持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，与世界共享发展和经验，共同应对种种挑战。发展是解决一切问题的总钥匙。2017年，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时指出：“推进‘一带一路’建设，要聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。”“一带一路”建设为各国带去了发展机遇，带去了繁荣兴盛。2013年至2020年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易累计达9.2万亿美元，对沿线国家累计直接投资1360亿美元。

　　这是一条共赢之路。“一带一路”建设是中国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大举措、推行互利共赢的重要平台。8年间，“一带一路”朋友圈不断扩大，越来越多国家响应并参与，为构建人类命运共同体奠定了坚实基础。截至今年1月，中国与140个国家和31个国际组织，签署了205份共建“一带一路”合作文件。事实证明，推进“一带一路”建设，不会重复地缘博弈的老套路，而是开创合作共赢的新模式；不会形成破坏稳定的小集团，而是建设和谐共存的大家庭。“一带一路”建设始终遵循共商、共建、共享原则，力争实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，最终实现优势互补、互利共赢。

　　这更是一条希望之路。疫情当前，“一带一路”助力全球抗疫、护佑各国人民安全，不仅是各国守望相助、共克时艰的平台，也是维护人类健康安全的健康之路。截至目前，中国已向120多个“一带一路”合作伙伴提供抗疫援助，向90多个合作伙伴提供疫苗，并且还正在和多个“一带一路”合作伙伴开展疫苗联合生产。中欧班列成为防疫物资运输的重要物流通道，截至今年3月底已累计发运防疫物资1104.6万件。疫情肆虐，国际物流不畅，贸易萎缩，全球经济的不稳定性、不确定性增强，在此复杂背景下，“一带一路”显示出强大的韧性和活力，一批重大项目坚持运行、新项目启动实施，不仅帮助当地抗击疫情、复工复产、民众就业，也为全球经济复苏带去了希望之光。

　　攥指可成拳，合力方致远。历史终将证明，在穿越两千年历史风云的丝路精神照耀下，“一带一路”建设这一构建人类命运共同体的伟大实践，必将引领全球共创美好未来。

　　（作者为本报评论员）

(责编：高歌、刘洁妍)

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