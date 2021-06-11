新华社巴黎6月10日电（记者唐霁 陈晨）法国总统马克龙10日宣布，法国军队将结束在非洲萨赫勒地区的“新月形沙丘”行动，该地区打击恐怖主义的任务将由一支“国际部队”来完成。

马克龙在爱丽舍宫举行的新闻发布会上说，与相关伙伴磋商后，法国在萨赫勒地区的军事存在将发生“深刻转变”。作为“外部行动”的“新月形沙丘”行动将结束，一个包括地区国家在内的国际联盟将继续在该地区进行反恐军事行动。

他表示，结束“新月形沙丘”行动的具体时间表和安排将在6月底宣布。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的区域。近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。2014年，萨赫勒五国集团成立，成员国包括布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔。同年，法军在萨赫勒地区启动“新月形沙丘”行动，向该地区派遣数千名军人，与地区内多国军队协同作战，共同打击恐怖主义。

今年2月，马克龙曾表示法国不会立刻减少在萨赫勒地区的军事力量，但提出了法国的“退出战略”，并表示将加强欧洲其他国家在该地区的军事存在。

据法国媒体报道，马克龙决定结束“新月形沙丘”行动主要有三方面原因：一是该行动开始以来在打击地区恐怖主义活动方面成果有限；二是随着2022年法国总统大选临近，该军事行动在法国国内引发更多质疑；三是“新月形沙丘”行动核心国家马里近期局势动荡，法国谴责马里发生了“不可接受的政变”。

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