新华社亚的斯亚贝巴6月10日电（记者汪平）中国扶贫基金会9日向埃塞俄比亚一所小学的400多名贫困学生发放“粮食包”，以解决学生们所面临的饥饿问题，帮助他们健康成长。

这所小学是位于埃塞俄比亚中南部奥罗米亚州杜凯姆市的欧巴伊小学。该校校长杰贝萨·格德法当天在“粮食包”发放仪式上对中国扶贫基金会的捐赠表示感谢。他说，这些“粮食包”对于学校的教学活动十分宝贵，“有了充足的食物，学生们的成绩就会提高，辍学率就会降低。”

中国扶贫基金会埃塞俄比亚办公室代表黄晓岑表示，购买“粮食包”的资金来自中国民间组织，这充分体现了中埃两国人民之间的友谊。中国扶贫基金会未来将继续帮助埃塞俄比亚发展教育、卫生和清洁能源。

欧巴伊小学五年级学生侯赛因·伊迪在接受新华社记者采访时说，这是他第三次收到来自中国的帮助，这次的“粮食包”里有大米和面粉，“我们热爱和尊重中国人民”。

此次“粮食包”发放行动是中国扶贫基金会国际微笑儿童供餐项目的一次落实。该项目2015年在埃塞俄比亚和苏丹率先启动，2020年在缅甸和尼泊尔推广落地，截至2020年年底共惠及28179名学生。

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