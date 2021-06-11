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德国呼吁更多年轻人接受职业教育

本报驻德国记者  花  放
2021年06月11日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国经济研究所专业技术人员能力中心最新研究结果表明，2020年德国手工业技术人员缺口约达7.7万名，缺口比例明显高于德国全行业职位缺口平均值。其中，建筑电气、卫浴、供暖、空调、汽车技术以及木材和家具制造等领域的技术人员最为缺乏。

　　德国经济研究所研究员莉迪亚·马林表示，目前大多数手工业者接到的订单数量超出其所能承接的最大量。“想得到专业服务，消费者必须等待很长时间，或者根本得不到服务。”

　　今年33岁的布吕克纳在德国法兰肯地区经营一家装修公司，公司迫切需要更多合格的专业技术人员。布吕克纳表示，行业严重缺乏新生力量，年轻人更愿意去大企业当职员。经营者必须想出新办法，让手工业更具吸引力，才有可能招到更多学徒。

　　德国一直实行“双元制”职业教育，学生一部分时间在学校学习理论知识，剩余时间在企业实习。这一制度为制造业发展提供了重要的人才支撑。然而，随着越来越多的年轻人选择读大学而不是接受职业教育，一些手工业者又相继到了退休年龄，专业技术人员缺口逐步显现。

　　德国《世界报》认为，教育学术化是导致专业技术人员缺口的重要原因之一。对于很多人而言，获得一张高校毕业证书往往意味着更好的职业选择。

　　德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔呼吁更多年轻人接受职业教育。他强调，即使在疫情防控期间，手工业技术人员的职业前景依旧光明，这足以说明此类职业的吸引力。德国手工业协会主席沃尔瑟弗表示，接受职业培训特别是成为职业能手，是防止失业的有效方式。

　　德国经济研究所专业技术人员能力中心建议，学校和家长应进一步完善对学生的职业引导，使其了解“双元制”职业教育的优势。各中小型企业也应针对劳动力需求，尽早制定前瞻性人才培养计划，吸引职业教育学生前去实习。

　　（本报柏林6月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月11日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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