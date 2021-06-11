本报驻泰国记者 刘 慧

市场研究机构埃信华迈公司发布的最新数据显示，5月东盟制造业采购经理指数（PMI）为51.8%，连续第三个月位于荣枯线以上，呈现向好态势。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员斯瓦格表示，东盟地区制造业持续复苏体现出行业韧性，令人鼓舞。

5月，东盟制造业整体产出和新订单维持增长态势。在国家层面，印度尼西亚表现突出，当月制造业PMI达55.3%，连续第三个月创新高，表明其国内经济状况大幅改善。越南和马来西亚的制造业PMI为53.1%，新加坡制造业PMI也恢复增长，达51.7%。

斯瓦格认为，受中国等国家经济复苏的提振，东盟制造业总体保持增长态势。他表示，中国处于全球价值链中心，东盟制造业依赖从中国进口零部件或生产投入品。“从贸易数据可以看出，中国与东盟国家的经济融合日益加深，这一趋势将继续保持”。

部分东盟国家企业对明年实现更高产出持乐观态度。业内人士认为，鉴于全球疫苗接种加速推进，东南亚制造业前景可期，但前提是继续做好疫情防控。

（本报曼谷6月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月11日 17 版）

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