人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

东盟制造业呈现向好态势

本报驻泰国记者  刘  慧
2021年06月11日06:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　市场研究机构埃信华迈公司发布的最新数据显示，5月东盟制造业采购经理指数（PMI）为51.8%，连续第三个月位于荣枯线以上，呈现向好态势。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员斯瓦格表示，东盟地区制造业持续复苏体现出行业韧性，令人鼓舞。

　　5月，东盟制造业整体产出和新订单维持增长态势。在国家层面，印度尼西亚表现突出，当月制造业PMI达55.3%，连续第三个月创新高，表明其国内经济状况大幅改善。越南和马来西亚的制造业PMI为53.1%，新加坡制造业PMI也恢复增长，达51.7%。

　　斯瓦格认为，受中国等国家经济复苏的提振，东盟制造业总体保持增长态势。他表示，中国处于全球价值链中心，东盟制造业依赖从中国进口零部件或生产投入品。“从贸易数据可以看出，中国与东盟国家的经济融合日益加深，这一趋势将继续保持”。

　　部分东盟国家企业对明年实现更高产出持乐观态度。业内人士认为，鉴于全球疫苗接种加速推进，东南亚制造业前景可期，但前提是继续做好疫情防控。

　　（本报曼谷6月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月11日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部