本报记者 屈 佩 曲 颂

第二届中国—中东欧国家博览会上，参观者在体验一家斯洛伐克技术公司的医用VR产品。

本报记者 曲 颂摄

第二届中国—中东欧国家博览会主会场宁波国际会议展览中心南广场。

胡学军摄（影像中国）

6月8日至11日，第二届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波举办。来自中国和中东欧国家的各界代表聚集在一起，通过线上线下联动的方式，谈合作、谋发展、话友谊。博览会的成功举办，释放出中国与中东欧国家深化务实合作、扩大互惠互利的信号。

经贸合作，促进互利共赢

展台前人潮涌动、参观者络绎不绝。斯洛文尼亚的动力滑翔机、波兰的欧尼尔游艇、拉脱维亚的防反射玻璃……很多高科技产品受到参观者的热捧。

博览会设立中东欧展、国际消费品展、进口商品常年展三大展区，汇聚了从机械电子、生命健康到食品饮料等多类目数千件展品。不仅有厨具、家电、护肤品等日用小商品，还有跨境知识产权服务平台、工业废气治理解决方案等行业服务类企业亮相。

“这是保加利亚的蜂蜜玫瑰茶，非常好，无任何糖分添加。”在“云甬中东欧”直播间内，保加利亚驻上海总领事馆商务领事王思正在推介本国商品。来自斯洛伐克、拉脱维亚、匈牙利、希腊、波兰的5名外交官变身“全球好货推荐官”，也在直播间里带起了货。

王思告诉记者，参与直播是为了让中国消费者更直接、便捷地了解保加利亚。博览会线上线下热度相当。“博览会是对接商业信息、促进投资合作的重要平台。云上看展可以打破地域限制，保加利亚的厂商能直接与中国消费者、厂商进行互动。”

波兰展台前，波兰投资贸易局驻华办事处首席代表尤德良正为各种对接事宜忙碌。“扫一扫，了解更多有关波兰的投资和贸易资讯。”他说，波兰厂商非常看好中国市场潜力，合作热情高涨，今年共有29个品牌参展。“博览会给了波兰厂商用产品说话的机会。”

刚开展半天，来自捷克的雅库布就已经对接了五六个有合作意向的中国企业。他们公司生产的用纳米纤维技术制作的口罩和纱窗去年成功进入中国市场。“中东欧博览会规模很大，十分感谢这一平台帮助我们实现诉求，助力产品打出知名度。”

在中国—中东欧国家投资合作洽谈会上，86个项目现场对接。进口采购签约仪式暨供采对接会上，26个项目成功签约，总签约额21.86亿元。产业合作对接会上，匈牙利社区医院项目、爱沙尼亚Mist Mesh边缘计算通信智慧路灯项目等17个项目签约落户中国—中东欧国际产业合作园，总投资78.3亿元。一张张漂亮的成绩单展现了务实合作的丰硕成果。

互联互通，共享发展红利

5月26日，宁波到匈牙利布达佩斯货运航班正式首飞，这是宁波首条直达中东欧国家城市的货运航线； 6月7日，首趟“金华—布达佩斯”中欧班列满载100个标箱鸣笛启程，全程跋涉1万多公里；“丝路鸣笛”—中欧（义新欧）班列高质量发展论坛结束后，浙江省商务厅发布了“义新欧数字服务平台”；拉脱维亚铁路公司等中东欧企业又与中方签下了一系列协议，计划开拓更多运输路线……

当前，中国与中东欧国家的设施联通格局不断完善。中欧班列覆盖大部分中东欧国家，有力促进了地区间经贸往来。宁波舟山港与希腊比雷埃夫斯港、波兰格但斯克港、罗马尼亚康斯坦察港、斯洛文尼亚科佩尔港、克罗地亚里耶卡港等5个港口开通集装箱航班，“五海六港”合作机制初步建立。

海关领域的互联互通也在不断推进。今年4月27日，中国—中东欧国家海关信息中心在宁波揭牌。为促进贸易便利化，海关总署于2019年开始推行进口货物“两步申报”模式，最大限度地提升商品进口通关效率，通关方式更加与发达国家接轨。作为海关总署授权实施“两步申报”试点的首批直属海关之一，宁波海关也为中东欧国家的展品和人员提供了操作指引和便利条件，实现“一次备案，全宁波口岸通用”，建立“专家会商”全天候响应机制，为参展企业大大节省了成本和时间。

疫情期间，跨境电商的作用更为凸显。本届博览会上，中国与阿尔巴尼亚、匈牙利、塞尔维亚、黑山、斯洛文尼亚代表在线共同启动了中国—中东欧国家电子商务合作对话机制，共享数字经济发展红利。

人文交流，谱写友谊篇章

甬江畔，城市楼宇的灯光秀出了丝路驼影的画面。在宁波老外滩，中东欧农市集开张。6月7日到9日，中东欧美食与“诗画浙江·百县千碗”人文交流活动拉开序幕。

一边是宁波的大黄鱼、嘉兴的粽子，另一边是捷克的酸奶饺、罗马尼亚的手工糖，美食盛宴让人既饱了眼福又饱了口福。销售蜂蜜的保加利亚商人马诺说，他代理的品牌进入中国已经4年，很高兴见到中国消费者通过美食越发了解保加利亚。

博览会期间，油画展、艺术周等各类接地气、聚人气的活动为大家带来了一次全方位的文化体验之旅。在进口商品常年展上，4岁的小朋友方秋雯认真比照着塞尔维亚城市照片上的色彩用蜡笔填色，完成了一幅别致的红酒瓶画作。方秋雯的妈妈说，参加这样的文化交流活动可以让孩子眼界更加开阔。

会场内外，各界代表赞赏中国抗疫成果显著，为恢复国家间的贸易往来和人文交流创造了条件。匈牙利维斯普雷姆市市长波尔高表示，希望能与中国城市在抗疫领域加强交流合作。

6月9日，备受关注的中国—中东欧国家公众健康产业联盟正式启动，将更好地推动中国与中东欧之间守望相助、共同维护人民生命健康福祉。

外籍视频博主“宁波玉米六角”在博览会上体验完首款能测试心率的家用摄像头后，立刻在社交媒体分享了感受。作为宁波首批“海外传播官”之一，该博主告诉记者：“透过外国人的眼睛看中国，让中外民众更加互相了解，是我运营视频账号的初衷。”他说，中国一直保持着开放的姿态，此次博览会内容精彩。他很高兴可以通过新媒体的形式把他眼中的中国介绍给更多人，促进各国民心相通。

《 人民日报 》（ 2021年06月11日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)