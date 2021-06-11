新华社北京6月10日电 （记者马卓言、董雪）针对日本首相菅义伟在国会辩论时称“澳大利亚、新西兰、台湾三国”，外交部发言人汪文斌10日表示，中方对日方错误言论表示强烈不满，已向日方提出严正交涉，严肃敦促日方在台湾问题上切实重信守诺，谨言慎行，不得以任何形式损害中国主权。

汪文斌在当日例行记者会上说，日本领导人将台湾公然称为所谓国家，严重违反《中日联合声明》等四个政治文件原则，严重违背日方迄今多次作出的“不将台湾视为国家”的郑重承诺。中方对日方错误言论表示强烈不满，已向日方提出严正交涉，要求日方立即作出明确澄清，消除业已造成的恶劣影响，并确保不再发生此类情况。

汪文斌指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题事关中日关系政治基础，事关两国间的基本信义，事关国际法治正义。“我们严肃敦促日方在台湾问题上切实重信守诺，谨言慎行，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向‘台独’势力发出错误信号。”

《 人民日报 》（ 2021年06月11日 03 版）

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