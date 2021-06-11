新华社北京6月10日电 6月10日，国务委员兼外长王毅同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克通电话。

王毅表示，中国和埃塞俄比亚是老朋友、好朋友，双方互为全面战略合作伙伴，有相互支持的良好传统。中方坚定支持埃塞维护国家和平稳定，坚定支持埃塞积极探索适合自身国情的发展道路，坚定支持埃塞战胜疫情，恢复经济社会发展。

在听取了德梅克关于埃塞当前国内局势的介绍后，王毅表示，中方反对外部势力干涉埃塞内政。解决埃塞国内问题应以埃塞政府自身努力为主，国际社会提供帮助必须充分尊重埃塞意愿，更不应对埃塞实施单边制裁。中方愿为缓解提格雷州人道主义困难提供积极帮助，首批粮食援助已经发运。

关于复兴大坝问题，王毅表示，跨境水资源利用历来敏感复杂，对话协商是解决问题的最佳途径。中方真诚希望埃塞、埃及、苏丹三国通过谈判找到互利共赢的解决方案。

德梅克感谢中方为埃塞方抗击新冠疫情给予的宝贵支持和真诚帮助，赞赏中方坚持不干涉内政原则，愿同中方在国际事务中保持密切沟通和协调，共同捍卫两国以及广大发展中国家正当权益，共同维护国际公平正义。希望进一步加强与中国在各领域友好合作，持续推动非中关系不断深化，实现共同繁荣发展。

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