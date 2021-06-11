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王毅同布基纳法索外长巴里通电话

2021年06月11日02:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月10日电 6月10日，国务委员兼外长王毅同布基纳法索外长巴里通电话。

　　王毅表示，中布复交3年来，双边关系快速发展。疫情发生以来，双方相互支持，两国友谊得到巩固和提升。事实证明，中布复交完全符合两国和两国人民的利益。

　　王毅表示，中方坚定支持布方发展经济、改善民生、维护国家安全的努力，愿继续为布抗疫提供支持，同包括布在内的发展中国家分享治国理政经验，加快共同发展。希双方尽快签署“一带一路”合作文件，在医疗卫生、基础设施等领域加强合作，为两国深化务实合作提供新动力、开创新空间。

　　王毅表示，中方反对一切形式的恐怖主义，愿继续为布方打击恐怖主义、维护国家安全提供力所能及的帮助。愿同布方在国际和多边舞台维护共同、正当权益，在涉彼此核心利益问题上继续坚定相互支持。

　　王毅说，不久前，中国同非洲一道发起“支持非洲发展伙伴倡议”，契合非方关切，取得积极成效。中方愿同包括布方在内的非洲国家一道，推动更多国家加入倡议，形成国际社会共助非洲发展的声势；愿同布方在中非合作论坛框架下加强对接，共同为今年新一届论坛成功举办贡献力量。

　　巴里感谢中方对布经济社会发展特别是抗击疫情给予的大力支持，表示中方开展对布合作守信重诺、成效显著，是布可信赖的好朋友、好伙伴，两国结下了命运共同的深厚情谊。布方愿同中方深化“一带一路”建设，大力推动两国关系迈上新台阶。感谢中方为加快非洲发展、维护非洲利益作出的积极贡献，希望在反恐合作中得到中方更大的支持和帮助。

(责编：曹昆)

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