人民网雅加达6月10日电 （记者徐伟、张杰）中国驻东盟大使邓锡军10日在印尼首都雅加达举行视频记者会，介绍7日举行的纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会情况。

邓锡军表示，今年是中国和东盟建立对话关系30周年，对双方关系具有承上启下、继往开来的特殊意义。30年来，中国和东盟合作实现跨越式发展，成为亚太区域合作中最成功、最具活力的典范。过去30年，中国—东盟携手前行，战略伙伴关系内涵不断丰富，政治安全、经济贸易、社会人文三大领域合作硕果累累。30年来，中国和东盟已经成为最大规模的贸易伙伴，最富内涵的合作伙伴，最具活力的战略伙伴。

在这一背景下，为庆祝双方建立对话关系30周年，总结经验，展望未来，王毅国务委员兼外长同东盟国家外长和东盟秘书长齐聚中国重庆举行特别外长会，就当前形势下中国—东盟深化政治互信、推进抗疫和复苏合作、推动双方关系提质升级等进行了广泛深入的交流，达成了重要共识。会后发表了《纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会共同主席声明》，梳理了会议基本情况和共识，并就双方下一步各领域合作作出规划。

邓锡军着重介绍了会议的三大看点，一是此次会议召开恰逢其时，具有特殊的重要意义。二是此次会议系去年2月中国和东盟国家外长在老挝万象举行新冠疫情特别外长会以来的又一次集体面对面会议，也是今年东盟与对话伙伴的首个部长级会议。三是会议期间还背靠背举行了澜沧江—湄公河合作第六次外长会，开启了澜湄合作新的“金色五年”。

有关此次特别外长会的具体成果，邓锡军认为，双方外长们全面回顾总结了30年来中国—东盟关系发展的成就和经验。过去30年来，中国—东盟合作硕果累累，战略伙伴关系内涵不断丰富，为地区和平稳定作出重大贡献，树立了亚太区域合作最为成功的典范。这得益于双方始终把对方放在对外关系的首要位置；始终以民为本，聚焦务实合作；始终秉持伙伴精神，携手应对重大挑战；始终坚持开放发展，实现互利共赢；始终以大局为重，把分歧放在适当的位置。在30周年这个继往开来的关键节点，要从历史中汲取宝贵经验，为双方关系更好发展注入持久动力。

邓锡军指出，外长们还就当前形势下，进一步深化双方政治互信与各领域合作达成诸多共识，将有力推动未来中国—东盟关系强劲发展。

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