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外交部：超过118万海外中国公民已接种新冠疫苗

2021年06月10日19:33 | 来源：新华社
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新华社北京6月10日电（记者马卓言、董雪）外交部发言人汪文斌10日在介绍“春苗行动”时说，目前已有超过118万名海外中国公民在150多个国家接种了中外新冠疫苗。

汪文斌说，新冠肺炎疫情发生以来，党和政府一直牵挂着每一位海外中国公民的生命安全和身体健康。3月7日，王毅国务委员兼外长在今年的两会记者会上宣布推出“春苗行动”。外交部和各驻外使领馆积极行动，协助我国在外同胞接种疫苗。目前已有超过118万名海外中国公民在150多个国家接种了中外新冠疫苗。“春苗行动”获得海内外同胞的广泛点赞，大家纷纷表示“春苗行动暖人心”，“从千里之外感受到了来自祖国的温暖”。

“下阶段，我们将继续与有关国家加强沟通合作，在遵守驻在国法律法规、尊重公民个人意愿的前提下，为更多海外中国公民在当地接种疫苗提供协助，切实维护好海外中国公民的健康和安全。”汪文斌说。

他说，与此同时，中国政府高度重视维护和保障在华外籍人士的生命安全和身体健康。为保障外籍人士在华工作、生活和学习，最大限度构建有效的免疫屏障，中方将在华外籍人士中的适龄人群纳入国产疫苗的接种范围。国内各地方因地制宜、多措并举，通过打造便捷的线上预约途径、发布多语种预约报名小程序、选取国际医院门诊作为涉外接种点、配备外语志愿者等多种方式，方便外籍人士接种，受到各方好评。截至目前，已有20余万在华外籍人士接种新冠疫苗。

(责编：于洋、吴成良)

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