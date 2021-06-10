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呼日勒苏赫在蒙古国总统选举中获胜

2021年06月10日18:36 | 来源：新华社
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　　新华社乌兰巴托6月10日电（记者阿斯钢　苏力雅）蒙古国总选举委员会10日公布9日举行的总统选举初步计票结果，蒙古人民党总统候选人呼日勒苏赫获得超过82.3万张选票，得票率为67.76%，达到当选总统的法定票数。

　　蒙古国总选举委员会主席德勒格尔那仁说，截至目前，在全国各地设立的2087处投票站和来自海外的蒙古国公民的投票已全部清点完毕。参加投票的选民超过121.6万人，投票率59.35%，符合法定人数。

　　德勒格尔那仁说，民主党总统候选人额尔登得票率为5.99%，“正确的人——选民联盟”总统候选人恩和巴特得票率为20.33%。

　　德勒格尔那仁表示，根据相关法律，蒙古国总选举委员会将举行特别会议确认计票结果，并在10日之内向蒙古国国家大呼拉尔（议会）汇报。

　　蒙古国选举法规定，在总统选举中得票过半的候选人将赢得选举，如果没有候选人获得过半选票，得票最多的两名候选人将进行第二轮角逐。

　　呼日勒苏赫是蒙古人民党现任党主席。他曾于2017年和2020年两度担任蒙古国总理。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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