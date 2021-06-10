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疫情加快日企调整步伐

2021年06月10日13:14 | 来源：新华社
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　　新华社北京6月10日电 《经济参考报》10日刊登闫磊撰写的《疫情加快日企调整步伐》。文章摘要如下：

　　受新冠疫情和成本压力等因素影响，尼康、佳能等日本厂商近期纷纷宣布关闭工厂或调整工厂厂址，进行结构调整。

　　据共同社7日报道，日本相机制造商尼康计划年内停止在国内生产数码单反相机机身，将把其国内唯一一家相机机身制造工厂的生产转移至泰国工厂。

　　智能手机照相功能近年来显著提升，令相机市场陷入低迷，倒逼相机行业进行生产调整。尼康2020财年（2020年4月至2021年3月）净亏损344亿日元（1美元约合109.6日元），创下新高。

　　佳能公司近日宣布，计划7月关闭其位于巴西马瑙斯市的工厂。这是佳能在该国的唯一一家工厂。佳能表示，受疫情影响，该工厂经营困难。

　　本田汽车日前也宣布，计划永久关闭位于日本栃木县的发动机零部件生产厂，该厂负责生产引擎及变速箱等。

　　除了永久性关厂等措施，受疫情和供应链中断影响，许多日本工厂不得不暂停海外工厂运营。由于车用芯片短缺状况持续，日产宣布本月暂停其在墨西哥三座工厂的生产线。

　　此前，丰田、本田等日本车企也纷纷暂停了海外工厂的运营。

(责编：高歌、刘洁妍)

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