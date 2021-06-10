新华社圣保罗6月9日电（记者宫若涵）巴西国家卫生监督局9日宣布，批准布坦坦研究所对其研发的新冠疫苗ButanVac进行临床试验。预计将有6000名18岁及以上的志愿者参与Ⅰ期和Ⅱ期临床试验。该疫苗需要接种两剂，间隔为28天。

布坦坦研究所3月26日向巴西国家卫生监督局申请对ButanVac进行临床试验，4月开始该疫苗的生产工作，预计将在6月生产1800万剂。

这款疫苗使用的载体病毒是鸡新城疫病毒。鸡新城疫是一种只会感染鸟类的疾病，鸡新城疫病毒可在鸡蛋胚胎中大量复制，但不会在人体中引发症状。据巴西媒体报道，生产这款疫苗的原料均可在本地获得，不依赖进口。

巴西卫生部9日公布的最新数据显示，巴西较前一日新增新冠确诊病例85748例，累计确诊17122877例；新增死亡病例2723例，累计死亡479515例；累计治愈15596816例。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至9日20时，全国已有51846929人接种第一剂新冠疫苗，占总人口的24.48%，有23418325人接种第二剂疫苗，占总人口的11.06%。

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