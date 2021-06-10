新华社华盛顿6月9日电（记者许缘 高攀）美国总统拜登9日签署一项行政令，撤销了此前针对中国互联网短视频社交平台TikTok、移动应用程序微信等多款中国应用程序的禁令。新的行政令要求美商务部对与“外国对手”相关的应用程序进行评估，并“酌情采取行动”。

白宫9日发布的一份简报说，该行政令旨在提供一份标准，用以识别和评估可能对美国国家安全和敏感数据安全构成风险的应用程序。应用程序可能造成个人身份信息和基因信息等敏感数据泄露给包括中国在内的外国对手，对美国数据隐私和国家安全构成风险。

根据这项行政令，拜登指示商务部在行政令签署后的120天和180天内分别向白宫提交两份报告，就具体行动及额外的行政和立法措施提出建议。

2020年8月6日，时任美国总统特朗普签署行政令，称将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok、微信及其中国母公司进行任何交易。但由于多名微信美国用户和TikTok分别在美各地法院提出诉讼，多处法院裁决暂缓执行上述禁令，美国商务部宣布暂不执行相关行政令。

针对美国政府对TikTok等应用程序的无理打压，中国外交部发言人曾表示，中国一贯反对美国泛化国家安全概念、滥用国家力量，无理打压外国企业的做法，希望美方切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境。

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