人民网布鲁塞尔6月9日电 （记者张朋辉）6月9日，中国驻欧盟使团团长张明通过视频方式出席欧洲学院举办的中欧关系交流活动并发表演讲。欧洲学院院长、前欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼以及欧洲学院师生近200人出席活动。

张明介绍了中国共产党的诞生和百年发展历程，指出中国始终专注于和平与发展，让数以十亿计的中国人民都过上丰衣足食的幸福生活。一个社会是不是发展，不是看产生了多少富人，而是看减少了多少穷人。中国让8.5亿庞大的人口群体集体脱贫，提前10年实现2030年可持续发展议程减贫目标，以及联合国人类发展指数从低到高的跨越，这在人类发展历史上是没有先例的。中国确立了到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标，将坚定维护持久的世界和平，促进公平开放的国际合作，这是中国的政策，也是中国人民的信念。

张明指出，中国和欧洲都有悠久灿烂的文明。欧洲文明是基于外向型的海洋文明和工商文明，中国则是内向型的农耕文明，与农业耕作所形成的家庭关系和社会关系密切相关。中国没有对外扩张的文化，这是中华文明的DNA决定的。中国历史上自然灾害频发，农业耕作需要依靠集体的力量抵御自然灾害的冲击，因此逐步形成了集体主义观念，以及“仁义礼智信” 等传统价值观。“仁”是中国传统价值观核心，“仁者爱人”、“克己复礼为仁”。“仁”就是要克制自己，为他人服务，为集体服务。这与西方的“博爱”价值观具有共性，与西方个人主义价值观存在差异。世界文明和价值观是多元的，不同文明、不同文化、不同价值观可以相互借鉴，但不能替代，更不应冲突。

张明表示，中方不排斥竞争，但我们希望的是真正公平公正的竞争。中欧合作机遇远大于挑战，即便受疫情影响，中欧贸易和投资都在持续增长。中欧只要做到相互尊重，互利合作，就完全可以超越国家间的制度差异，并将这种差异转化为双方互相成就的优势，携手办成有意义的大事。

演讲结束后，张明还就中欧美关系、中欧相互认知、中国对欧投资、中国民族文化多样性等问题回答了同学们的提问。

欧洲学院位于比利时布鲁日市，自1949年创立至今，为欧洲培养了大批政治精英与外交人才，被誉为“欧洲政治家的摇篮”。

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