人民网东京6月10日电（孙璐、李沐航、吴颖）自五月下旬起，原本栖息在云南西双版纳国家级自然保护区的亚洲象群一路往北展开迁移，憨态可掬的步伐、集体出行的壮观、沿途受到的监测保护等引起了日本媒体的关注。日本网友也在新闻及视频下方留言评论，不仅对象群的迁移、去处、中国方面采取的高科技跟踪监控及保护方式表现出兴趣，同时也被象群的可爱深深吸引。

日本主流媒体聚焦云南北迁亚洲象群

日本电视台、日本TBS电视台、富士电视台、朝日新闻、读卖新闻、时事通讯社等多家日本大型媒体纷纷对云南北迁亚洲象群做出了报道。

富士电视台对象群进入云南省玉溪市进行报道。富士电视台视频截图

朝日电视台对象群迁移进行报道。朝日电视台视频截图

日本电视台对象群迁移进行报道。日本电视台视频截图

日本TBS电视台对象群集体平躺休息进行报道。日本TBS电视台视频截图

朝日电视台、富士电视台驻中国的记者赶往云南并对沿途的中国民众进行了采访。通过日媒的系列报道，日本民众了解到了北迁象群的最新动向、当地为确保沿途群众安全所采取的区域性防护办法、使用无人机对象群进行实时监测保护等一系列应对措施。“象”往何方？围绕象群的最终目的地这一话题，富士电视台连线了群马狩猎公园园长川上茂久，他猜测不排除存在象群最终会再度折返，回到最初栖息的自然保护区这一可能性。

日本电视台对象群迁移的路程进行报道。日本电视台视频截图

群马狩猎公园园长川上茂久围绕象群迁移接受富士电视台采访。富士电视台视频截图

日本网友纷纷留言为亚洲象群加油打气

不仅多数日本媒体对云南北迁亚洲象群进行了追踪报道，大象迁移过程中一个个带有治愈感的镜头也吸引了日本网友积极留言评论，夸赞象群可爱并为象群迁移加油打气。

富士新闻网在视频平台YouTube上对云南北迁象群进行报道后，日本网友热情留言。

富士新闻网在视频平台YouTube上对云南北迁象群进行报道后，日本网友热情留言。

“迁移过程中不对象群进行攻击并将他们保护起来，真好！”“中国境内有野生大象真棒”“大象加油！”“之前看了老虎在中国生活的视频就已经震惊到了，这次居然是大象！”“大象加油！希望你们得到良好保护，绝对不要受伤！”“小跑起来真可爱！”，点赞、称赞、鼓励的留言出现在多个社交平台留言区。

视频平台YouTube上对云南北迁象群进行报道后，日本网友热情留言。

日本雅虎新闻在推特上报道云南北迁象群后，日本网友留言。

对于中国使用无人机追踪拍摄下来的象群集体睡觉画面，有日本网友在社交平台上表示，“一起睡觉是因为大家都放心了”“走到这里，大家辛苦了，为了达到下一个目的地，好好休息吧。加油，大象军团”。 有日本网友留言，“睡姿好像古代壁画，大象们紧挨着睡在一起好可爱”。

日本TBS电视台在TIKTOK上报道云南北迁象群后，日本网友留言。

日本TBS电视台、日本朝日电视台在TIKTOK上发布了大象迁移短视频后，日本网友在评论区中写下：“小象好可爱”“大象是想去看海吧”“请中国温暖守护好大象”等留言。

日本民众感慨中国给与迁移大象温暖保护

“象群在迁移途中虽然造成了一定的经济损失，但当地政府和民众还是很体贴，不但没有伤害到它们还一路进行保护，这让我很感动”，一位居住在埼玉县的31岁日本女性在接受人民网采访时如是说。她表示，“即便在动物园里也没见过如此多数量的大象，并且还都是野生大象，太不可思议了。象群中的可爱幼象，随时被周围的成年大象照顾着，让我感受到它们的家庭意识非常强。这些动态画面让人看了很温暖，心也随着它们在一路前行”。

另一位居住在东京都的60多岁日本男性表示，“看到当地政府动用了许多人力和物力来保护象群，为此付出了艰辛的努力，我感到真的挺不容易。希望可以顺利引导象群前往适合它们生活的区域”。

还有一位居住在神奈川县的24岁女性感慨到，“一直听说云南环境很美，有很多野生动物。疫情结束后，我想找机会去云南看看，那里有很多日本不常见的动植物，可以感受到大自然的多重魅力。”

(责编：燕勐、常红)