人民网驻埃及记者 黄培昭

“中国在自己富裕强大的同时，也在关心其他国家的发展。无论西方世界有何种声音讨论这件事，都不能阻挡在“一带一路”倡议下，沿线国家已经实实在在地感受到中国给予的帮助。” 埃及希克迈特文化集团总裁日前接受人民网记者采访，谈到对中国发展变化的感受，并对中国共产党治国理政理论和实践表示赞叹。

问：看到此前有媒体介绍您的经历，说您在上大学时选择了中文专业，之后又去宁夏大学攻读硕士学位。您当初为何会将中文作为自己学业的主攻方向？您现在是埃及一家出版公司的负责人，出版过《中国道路——奇迹与秘诀》等著作，并且长期从事翻译中国书籍工作。您希望埃及读者通过您翻译、出版的书籍了解到中国的哪些方面？

艾哈迈德·赛义德：选择中文真的可以说是缘分使然。当时，我的父母希望我学医，然而就在我准备报考的时候，却发现爱资哈尔大学开设了中文系。对于中国，我一直抱有好奇心，毕竟都说中国是一个神秘的国度，抱着这份好奇心以及对于中国的向往，2001年就开始了我和中文的故事。

刚开始从事文化交流活动的时候，我发现埃及关于中国的译著过于缺乏，所以那个时候的想法很简单，就是希望自己可以多翻译一些介绍中国的书籍，无论是关于哪个方面的，只要能让我翻译就好。现在，随着我们翻译出版的书籍越来越多，已经涉及到了中国的方方面面，比如政治、经济、文化、文学、民生等等。我开始希望能提供给埃及乃至阿拉伯地区读者更系统，更简单的一些内容，让他们能更直接、更清晰地了解中国。我们所翻译出版的书中，像《中国历史十五讲》《解读中国经济》《中国震撼》，内容非常详实且专业，但相对而言，对读者群体的要求也就很高。但是，阿拉伯大多数民众无论是从能力还是时间上来讲可能并不接受这样过于深刻的书籍。所以，我们希望接下来会和中国的出版社能合作出版一些内容简单的普及读物。从历史上和现在的国家情况上，进一步建立阿拉伯地区人民对于中国正确的认知。

对于我个人而言，最重视的是读者可以通过我们出版的书籍，或者是我们举办的各种活动，建立对中国正确的认识，这个认识包含着中国对人民的态度，中国对世界的态度，中国治理国家的方式，中国对人类命运共同体发挥的作用等。因为只有在建立了正确认知的基础上，不带有偏见，读者们才能更好地了解什么是真实的中国，而不是西方口中的中国。

问：在您和中国的交流中，您和中国共产党官员打交道的机会多吗？整体来看，中国共产党和中国共产党的官员们给您留下的印象是怎样的？有没有一两件让您记忆深刻的小事？

艾哈迈德·赛义德：我做中阿文化交流的工作比较早，从2010年就开始了，到今天也算是小有成就。在工作中，会参加各种活动及颁奖典礼等，就有很多机会和中国的官员打交道。在我的印象中，中国的共产党官员们都很谦虚，而且他们都很有智慧，且非常忠于以及热爱自己的国家。在工作中，非常细致且果断。

问：今年是中国共产党建党百年纪念，您如何评价中国共产党这100年来的贡献？从全球视角看，中国共产党又扮演着什么角色？

艾哈迈德·赛义德：中国有一句话“没有共产党，就没有新中国”。共产党解放了中国，带领中国人民从水深火热的情况中一步步迈向了今日的小康社会。从一个外国人的角度来说，中国共产党有着强大的组织能力和号召能力。他们对于国家治理有着清晰的计划，每一步的发展应该是怎样的，每一个阶段的任务应该是怎样的，并且他们能真的付出努力在自己给自己的期限内完成这些计划。他们的付出让中国人民的信仰更加强烈，并且更为自己的国家而骄傲，也更对自己的未来发展有信心。中国共产党让中国人民看了到，他们所信仰的党是实实在在在为他们付出，在带领中国人民走向更好的未来。

最近在中国的几年时间里，我亲眼目睹了中国共产党对于国家发展的改变。他们赋予了中国人民的自信。不借助于利用别的国家，而是专心的搞自己内部的改变和发展。其中我印象最深刻的就是我在中国生活的这11年中，亲眼目睹了中国是如何将西北这片原本的贫瘠之地，由贫穷变为富有。“授人以鱼不如授人以渔”，这是中国很出名的一句名言。中国的减贫不是简单地给那些贫困地方的人民发钱改善他们的生活，而是因地制宜，根据每一个不同的贫困地区的具体情况制定具体的帮助政策。派专家、派工作人员去帮助他们自力更生改变贫困状态。这样当地人民在学会技能之后就不用再靠国家靠别人，而是靠自己去改善自己所生活的土地，从而改变自己的经济状况。

对于世界而言，在中国共产党的领导下中国创造了自己的新的发展模式和道路，尤其是在减贫脱贫这一块。这是值得世界上所有其他的国家去学习的。中国社会的小康水平已到达，世界上其他的国家如果可以认真的研究中国的发展模式，中国的减贫脱贫经验。

问：从中国共产党的执政和治理经验中，您认为埃及的政党可以学到什么？

艾哈迈德·赛义德：目前埃及有三分之一的人口深陷贫困之中。我认为，一个国家如果想要安全而平稳的发展，解决贫困人口的问题是根本之中的根本。中国这几年在脱贫方面的经验已经汇聚成了大量的文字资料。这些都是非常宝贵的经验，如果我们学习起来并切实试行，我相信一定能改变埃及现有贫困状况。

另外，中国共产党对于管理政府和服务人民的经验，也值得学习。如何能让人民和国家坚定地站在一起，支持国家的发展，这是对每一个国家政府和政党的考验。只有人民能和国家站在一起，这个国家才能有和平的发展。

埃及和中国在历史和文化上有很多相同点，埃及应该学习中国最重要的一点就是找好自己的发展之路，这条路必须符合当地社会的国情、 历史和文化背景。中国创造了自己的模式和发展道路，没有复制别的国家的道路，埃及需要特意注意这点。另外就是长期发展计划，中国有两百年计划，埃及也需要有很长的发展计划，还需要好好找自己的路。

问：在过去几十年中，很多西方学者都曾预言中国共产党的“垮台”，比如中国共产党在中国的领导不会超过70年等，但事实证明这些预测都错了。您认为这些西方学者预测的逻辑是什么？中国共产党为什么没有像他们预测的那样“垮台”“崩溃”？它的“持久性”和“韧性”来自于哪里？

艾哈迈德·赛义德：西方国家对于中国的预测一直是不怀好意的。以前对中国的预测是基于他们对自己国家的一种盲目自豪感，以及对中国的印象还停留在很久之前。他们觉得中国还是那个软弱的中国，隐忍的中国，没有发言权的中国。所以，他们看轻了中国未来的发展。

我发现中国的儒释道思想对中国人民以及中国执政者的影响很深。而这从中国历史长河中沉淀下来的思想遗产转变出的中国式哲学思想其实就表达了中国为什么能发展得越来越好。

中国善于自省。中国的四书五经中最为基础的《大学》，第一章就说：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”中国人民从古至今，都把内省看得很重要。我发现，我周围很多的中国朋友，在发现问题的时候都是先反省自己在这个问题中扮演的角色以及自己本身对问题的影响。而不是在发现问题时，就开始抱怨，然后把问题归结于外在因素。如果中国人民都是这样的，那作为中国的执政者，中国共产党自然可想而知。这是流淌在中国人民、中国执政者骨子里的思想。

试想，一个遇到问题，首先冷静下来先自我剖析，先把自己做到最好，先追求自我完善，并且把可持续发展作为重要大事的国家政党，怎么会发展不好？中国人民从来都不求快，而求稳，求可持续发展。他们是能耐住性子、俯下身子去踏实做事情的。

另外还有一点，就是中国的“亲民”。中国共产党在管理国家的过程中始终把人民放在第一位。即使是如今已经发展得如此强盛的中国，在制定第十四个五年规划时，仍然是坚定“以人民为中心”，并提出接下来五年的发展目标“以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的”。“政令时，则百姓一，贤良服。”中国的发展道路是中国共产党带领着中国人民走出来的，中国现在被世界惊叹的发展状况是中国共产党和中国人民一起创造出来的，中国共产党和中国人民始终是一体的。

问：在您看来，现在西方社会对中国共产党最大的误解是什么？一些西方政客和舆论总是强调“选举民主”，并妄议中国“一党专制”，而事实上中国共产党主张良政善治。对此，您怎么看？

艾哈迈德·赛义德：从我所接触到的事情和看到的新闻以及接收到的一些信息来看，目前西方国家对于中国共产党的误解大概有人权、垄断以及所谓的反人道主义这几个方面。其中，西方国家民众对于中国共产党最大的误解，应该是在人权的问题上。近几年，我有在网络上看到一些关于说中国共产党是中国唯一执政党，一党执政会限制人民的自由、限制人权。但是其实这些信息是如何深入到西方人民的心中，我们都很清楚。只要是来过中国的外国人，都会明明白白地感受到，什么是真正的人权自由。

还有一件事让我内心非常受震动，就是中国共产党管理下社会治理的公开程度。在我生活的城市宁夏银川，当地政府都会有自己公开的为人民服务的平台。银川人民大大小小的事情，都可以通过平台去和相关部门沟通。我也试着在遇到一些小问题时让同事帮忙咨询，当天发布了信息，当天就能有人联系我们进行解决，而且态度非常友好，并且解决之后，还会有政府的官员进行回访。我一个人一件事，就可能会有五六个人来解决，那么10个人反馈，100个人反馈，甚至更多人反馈之后需要多少政府人员参与进来，这工作量真的没办法计算。但是，每一个人的每一个问题，却都有回应，都能落实解决。这在西方国家可行吗？银川还设立了市长热线，小到连车被堵着查找车主电话这样的小事都可以拨打市长热线解决，当然接电话的是工作人员。但是这已经很能说明问题了。无论是中国共产党，还是中国共产党领导下的政府部门，他们在做事情的时候，始终是将为人民解决好问题放在首位的，是将人民的需求放在首位的。这一点，西方国家可以吗？

我们看一个国家的执政者如何，不是看他们对外怎么说，怎么宣传，而是要看他们的人民生活状态如何。在中国，晚上十一二点，我可以独自一个人去街上散步而不用担心自己的安全。对中国一些城市来说，这个时间才是夜生活的开始，是一天真正放松的时间。这一点，在大多数的西方国家，可以实现吗？

安全、自由、和平、幸福感、满足感、脱贫、基建“狂魔”，这些已足够去回应西方的声音。

问：近两年来，我们看到中国共产党在西方似乎被极大的妖魔化了。您认为为什么会发生这种现象？一些别有用心的西方政客声称“中国共产党与中国人民不同”，声称自己“反对中国共产党，但支持中国民众”。您如何评价此类论调，其背后暗藏着什么？

艾哈迈德·赛义德：“木秀于林风必摧之”，这句话其实就可以回答这个问题了。中国自改革开放后急速发展，基建、科技、教育都从落后的状态一跃成为今日在国际上都能处于领先的地位。西方国家已经习惯了自己处于领先地位的优越感。他们难以相信，更难以接受中国为什么可以在短时间内有这么大的改变，所以，他们需要为中国的改变找一个他们自己可以接受的理由，但绝对不能是对自己不利的，所以对于他们而言，中国共产党领导下的中国的急速崛起一定是中国共产党做了什么事情。

中国共产党始终和他的人民站在一起，中国人民也一样，始终会坚定维护他们的党。对于中国来说，每一次有人试图对他们进行内部瓦解，都是一次加强中国人民与中国共产党感情的机会。中国人民的民族荣誉感非常强，他们的爱国情怀深厚，大家都明白一个道理“唇亡齿寒”。

现在这一代年轻人接受的教育和思想更为开放，他们中不少人都曾留学过。如果西方真像西方国家口中那般注重人权，生活美好，那这些孩子和中国的情感应该会变淡。但事实上，这些年轻人大多数在看过中国之外的国家后，反而对中国的感情更加深厚。这些青年，正是中国未来发展的主力军，他们对中国的认识，对中国共产党的认识更为全面。在这样的认识下，他们更加热爱自己的国家，更加维护自己的国家和自己的执政党。如果其他国家想要从内部做些什么，基本是不可能的。

问：随着中国的发展和世界格局的变化，中国内外都涌现出许多新的矛盾和挑战。您认为中国共产党该如何应对这些矛盾和挑战？对中国共产党的国家治理，您还有什么预期？

艾哈迈德·赛义德：中国在自己富裕强大的同时，也在关心其他国家的发展。无论西方世界有何种声音讨论这件事，都不能阻挡在“一带一路”倡议下，沿线国家已经实实在在地感受到了中国给予的帮助。中国作为世界大国，注定要承担和面对许多新的挑战，解决更多的问题。但我相信中国共产党一定可以很好地解决这些问题。中国共产党百年摸索出来的道路已经经过了时间的验证，他们的治国之路、亲民之路是经得起风雨考验的。

希望中国可以将“构建人类命运共同体”“一带一路”实践下去，希望我的国家有一天也可以像中国这样，人民人人安乐，国家可以富裕起来，让人民免于恐怖的笼罩，可以放心去做自己喜爱的事情。也希望中国的经济和文化发展越来越好。

艾哈迈德·赛义德：中文名白鑫，著名汉学家、出版人、作家、翻译家，埃及希克迈特文化集团总裁，曾获第九届中华图书特别贡献奖青年奖，还获得过中国中央和地方政府颁发的许多其他相关奖项，其撰写出版的《中国道路——奇迹与秘诀》一书曾登上埃及畅销书排行榜，翻译出版了《鲁迅精选小说集》、《黄金时代》、《美丽新疆系列》、《大美齐鲁》、《中国震撼》、《解读中国外交新理念》、《中国道路与中国梦》等大量中国优秀图书，在阿拉伯国家产生广泛积极影响。

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