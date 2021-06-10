人民网罗马6月10日电（记者叶琦）6月9日，波黑共同社会与价值基金会、波黑“一带一路”促进与发展中心、复旦大学中国研究院共同举办“1921-2021，中国共产党如何改变中国”线上研讨会，中国国际交流协会提供支持。

研讨会由前波黑部长会议主席、外长拉古姆季亚、波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克在波黑国家电视台演播厅共同主持，驻波黑大使季平致辞，拉古姆季亚、前波黑主席团塞族成员伊万尼奇、中国国际交流协会副会长、中国延安精神研究会常务副会长艾平、复旦大学中国研究院院长张维为做主旨发言，前波黑外长茨尔纳达克等多位波黑前政要、学者参加议题讨论，40多名观众在线参会并进行互动。

拉古姆季亚高度评价中国发展成就和减贫事业贡献，指出中国的发展得益于中国共产党的坚强领导，新发展格局将为中国和世界各经济体带来机遇，波黑愿就此同中国学习互鉴。伊万尼奇分析了当今世界格局，认为中国实力强大、影响广泛，但在国际政治中奉行多边主义，不搞霸权主义，对中欧关系未来发展怀有信心。

艾平回顾中国共产党的“初心”，强调在中国共产党的领导下，中国实现了民族独立、繁荣富强，成为维护世界和平、促进共同发展的重要力量，并就中波两国未来的交流与合作提出了三点倡议。张维为通过对中美政治体制、中苏经济体制的辨析，深入浅出阐释了中国模式的比较优势和以人民为中心的发展理念。

季平简要回顾中国共产党百年历史，强调想要读懂中国，首先要读懂中国共产党。中方愿同波方积极开展对话、合作、交流，推动两国人民加深彼此认知，促进文化互鉴，携手应对挑战。

此次研讨会设“中国共产党与中国发展模式”、“中国的国家治理和外交政策”2个议题。

(责编：燕勐、常红)