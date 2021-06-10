蒋佳欣

据日本广播协会报道，东京电力公司工作人员近日在福岛第一核电站内，继3月之后再次发现核废弃物集装箱出现泄漏，含放射性物质的污水积聚在集装箱周围，其浓度达到日本国家饮用水标准的76倍。日本政府4月13日正式决定将福岛核污水排放入海，并预计两年后开始排放。该决定引起日本国内外大量质疑和反对。

核污水多次泄露

据多家日媒报道，从福岛集装箱中泄漏出的核污水淤积在集装箱周围约两米的区域内，经测定，核污水中含有相当于日本国内饮用水标准76倍的放射性物质铯。报道披露，此次泄漏情况是在检查中被发现的。今年3月，福岛第一核电站内一处集装箱发生腐蚀，从中泄漏出含有放射性物质的凝胶块，东电正在对5338个集装箱进行调查。但直到4月，东电才披露了这起事件的发生。5月20日，东电终于承认福岛核电站内存有放射性废弃物的集装箱发生腐蚀泄漏，部分放射性物质已经排放入海。

据日本共同社5月16日报道，近1个月以来，福岛核电站至少发现5座存储核污水的储水罐下部出现泄漏。东电表示，港口海水中放射性物质的浓度没有明显变化，因此“对环境没有影响”。据《独立澳大利亚》报道，“绿色和平”组织资深核专家肖恩·伯尼表示：“日本政府的说法明显是假的。水箱中的水确实经过处理，但也受到放射性污染。日本政府一直在蓄意欺骗国内外。”

对内敷衍对外失责

据日本《福岛民报》报道，福岛县“JA福岛未来”“JA福岛樱花”等农业协会5月28日在各自的代表大会上通过了反对日本政府核污水排放计划的特别决议，批评政府和东电背弃之前与福岛县渔业团体达成的约定，即“在没有得到相关人员理解的情况下不对核污水进行任何处理”，指责其“极其不诚实”。

据《独立澳大利亚》报道，在日本宣布这一决定后，包括韩国和中国在内的邻国表示强烈反对。随后，菲律宾也对此表示关切。据美国有线电视新闻报道，“绿色和平”环境权利组织警告称，福岛第一核电站泄露的污水中含有可能破坏人类DNA的放射性碳，如果这些水被排入太平洋，将“对社区和环境造成严重的长期后果”。

中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东表示，“国内民众和国际社会对核污水排海的计划都不认可，说明日本在处理核污水上言行不一，存在管理和技术上的问题。福岛核泄漏事故发生已有10年，东电依然无所作为，没有投入足够资金研发去污技术。日本政府和东电完全从自身利益出发，没有考虑周边国家的环境安全以及对渔业资源的影响。”

威胁海洋和邻国安全

据《东盟邮报》报道，许多东亚国家都在抗议日本单方面向太平洋倾倒放射性废物的决定，因为这将危害海洋生态系统和资源，并将影响这些国家的渔业。例如，韩国政府政策协调办公室官员表示，这一决定永远不能被接受，因为它不仅会对邻国的安全和海洋环境造成危险，而且是在没有同邻国充分协商的情况下单方面作出的。

吕耀东表示，韩国、中国、菲律宾等日本邻国反对福岛核污水排海计划的理由非常充分。因为日本将核污水排放到公海，违反了《联合国海洋法公约》。日本对周边国家的频频谴责无动于衷，在未来两年之内，势必会影响其与周边国家的关系。

分析人士指出，日本政府单方面向太平洋倾倒污水的计划需要重新考虑。日本至少应该表现出必要的尊重，与韩国、中国甚至东亚以外的邻国协商和讨论其决定。需要注意的是，亚洲水域之间的联系非常紧密，来自福岛水域的污染物无疑会到达附近的其他地区，影响当地的海洋、沿海环境以及人们的健康。因此，作为国际社会负责任的一员，日本在实施其计划之前应三思而后行，并谨慎地与利益相关的国家协商。

(责编：袁勃、牛镛)