□ 张 红

病毒溯源是一个严肃的科学问题。这是有理性的人必然会持有的观点。事实上，世界卫生组织和全世界有良知的科学家也正在通力合作，努力寻找此次世纪疫情的罪魁祸首。

最新消息是，6月5日，意大利米兰国家肿瘤研究所确认，世卫组织要求重检意大利2019年血液样本。这一举动的背景是，去年11月，意大利国家肿瘤研究所科研人员刊发文章称，在2019年9月采集的居民血液样本中发现新冠病毒抗体。

有疑点，就检测，然后深入研究，得出结论。这无可厚非。

新冠肺炎疫情暴发后，世卫组织专家组先后两次来到中国调查，并于3月30日在日内瓦正式发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。报告认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。

如今，意大利也应世卫组织的要求，主动送检血液样本，展现了科学和负责任的态度。

然而，作为傲然挺立于“世界之巅”的当今世界唯一超级大国，美国在病毒溯源问题上却一次次令世人大跌眼镜。

早在去年11月30日，美国疾控中心研究人员发表在《临床传染病》杂志上的一项研究显示，根据对美国9个州的居民献血样本的检测，新冠病毒至少在2019年12月中旬就已经在美国出现，比中国正式确认早数周。

此外，美国2019年秋季大流感与新冠肺炎疫情之间的关系，目前尚未定论；而被美国媒体称作美国政府“最黑暗的实验中心”的美国德特里克堡生物基地，更是疑云重重。

面对自身的诸多疑点，美国做了什么？不是邀请世卫组织专家赴美调查，反而把矛头指向中国，毫无根据地血口喷人。

美国总统5月26日发表声明称，已指示情报机构调查新冠病毒起源，确认病毒是否从实验室泄漏，并在90天内向他汇报。随后，加拿大、英国等美国盟友跟进，声称支持并协助美国调查所谓“病毒从武汉实验室泄露”的可能性。《华尔街日报》等媒体则推波助澜，重新炒作新冠病毒溯源话题。

这一切何其荒诞！

病毒溯源问题被明目张胆地政治化。美国让情报机构调查新冠病毒起源，其政治算计与“甩锅”意图昭然若揭。

敦促中国参与所谓的“全面、透明、以证据为基础”的国际调查，自己却无视世卫组织调查结论，而且毫无意愿对世卫组织敞开大门。美式“双标”再次令世人惊诧。

面对肆虐全球的疫情，总有那么一些国家的政客和媒体为着所谓的“政治正确”，揣着一己之私，“拿着结论找论据”，阴招损招频出。这些悖逆科学的举动，令有识之士忧心忡忡。英国《自然》杂志日前就刊文指出，美国力推“实验室泄漏说”的做法令人不安，可能阻碍病毒溯源工作，这些有毒言论也加剧了对敢于直言的科学家的在线欺凌和对亚裔的歧视。

还记得美国前任国务卿鲍威尔在参加联合国会议时，手拿“神秘白色粉末”指责伊拉克拥有“大规模杀伤性武器”，并以此作为美国发动伊拉克战争的道义支撑和理由吗？那是经典的美国做派，人称“洗衣粉”式栽赃，成为美国外交史上最可耻的事件之一。美国须知，中国不是伊拉克。美国如果是个有担当的大国，最应该做的，不是对中国搞“洗衣粉”式栽赃，而是积极配合世卫组织调查，找到病毒源头，为战胜疫情尽一份力。

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