本报记者 高 乔

二〇一二年在德国柏林拍摄的时任外交部长弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔（左）和时任社民党总理候选人施泰因布吕克。

新华社/法新社

近日，来自丹麦、瑞典、挪威、德国和法国的7家主流媒体共同披露称，美国国家安全局在2012年至2014年间，曾通过丹麦国防情报局接入丹麦互联网获取原始数据，监听欧盟国家领导人和高级政治人物，其中包括德国总理默克尔，法国、瑞典、挪威等盟国领导人和高层政客。

美国“通过盟友监听盟友”的行为刺痛欧洲多国敏感神经。据英国路透社报道，最新曝光的监听事件引起了欧洲国家的高度关注和强烈不满，欧洲多国表示，如此事属实，其性质恶劣、不可接受，并敦促丹麦、美国尽快作出解释。

受害多国强烈不满

据丹麦广播公司报道，丹麦广播公司与瑞典、挪威、德国和法国媒体合作，在丹麦国防情报局内部知情人士提供线索的基础上，在一项针对丹国防情报局的秘密内部调查中发现了“惊人的结果”。这个代号为“邓哈默行动”的内部调查报告于2015年5月完成。报告显示，美国国家安全局以各高官的电话号码为参数，通过丹麦的海底互联网电缆进行窃听，为此还专门在哥本哈根以南的阿迈厄岛上修建了数据中心，而丹麦领海中有联通瑞典、挪威、德国、荷兰和英国的海底互联网电缆站点。9名消息人士爆料称，被美国国家安全局通过丹麦通讯设施窃听的瑞典、挪威、法国和德国等国政界高层包括德国总理默克尔、德国时任外长即现任总统施泰因迈尔、德国前财政部长施泰因布吕克等人。

“如果信息属实，这在盟友之间是不可接受的。”法国总统马克龙此前在法德联合部长级视频会议后向媒体表示，他非常重视将欧洲人和美国人团结在一起的信任纽带，美欧之间应该没有怀疑的余地，并愿意等待丹麦和美国提供有关这些事件的所有信息。德国总理默克尔赞同马克龙的观点。在得知自己曾是监听对象后，时任德国联邦财政部长的施泰因布吕克在接受参与联合调查的德国媒体采访时强调：“这是一桩政治丑闻。”他表示，丹麦政府对其合作伙伴从事间谍活动，这一事实表明，“他们有点自行其是”。

联合报道发布当天，挪威和瑞典政府要求丹麦政府立即对媒体报道的美国家安全局通过丹情报部门进行间谍活动作出答复。瑞典国防大臣胡尔特奎斯特表示：“情况非常严重，所以瑞典要求丹麦提供一份完整报告，说明丹麦情报机构是否确实参与这些活动、是否牵涉瑞典的企业和公民、是否影响瑞典方面的利益。丹麦政府必须解释为什么愿意成为美国情报机构的工具。”

丹麦国防大臣布拉姆森6月1日在一份声明中告诉路透社：“丹麦现政府与前总理在2013年和2014年时的表态一致——对亲密盟友进行系统性监听是不可接受的。”

美国对盟友“不放心”

“此次曝光的监听事件与友谊无关，与道德伦理上的愿望无关，而只与利益有关。”德国联邦议院调查美国家安全局间谍丑闻委员会负责人森斯伯格接受北德意志电台采访时表示，重要的是，要了解是什么在驱动丹麦情报部门。

“美国监听欧洲国家，反映出美国对欧洲盟友的‘不放心’。美国监听盟友的举动由来已久，某种意义上，美国对欧洲国家的监听已是公开的秘密。”复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯接受本报记者采访时表示，从历史上看，冷战时期，美国与丹麦等北欧国家就有较多的情报互动交流。当时，丹麦与美国的情报交流主要用于北约成员国间共享情报。如今，美国利用丹麦在海底电缆的优势位置，对北约盟友进行监听，丹麦国内情报部门对此事早已知晓，只不过媒体近期才将此事公之于众。欧洲国家对于美国此次监听事件表达出强烈不满，但实际上，由于欧洲国家在情报安全方面长期依赖美国，欧洲国家对美国的所作所为也无可奈何。

早在2013年，美国国安局承包商前雇员爱德华·斯诺登曾向媒体曝光美国一项代号为“棱镜”的大规模秘密监听项目，该项目对至少200个电话号码进行了监听，其中包括许多国家领导人的电话。“棱镜门”事件在国际社会引起轩然大波。斯诺登近日表示，不仅丹麦，有关各方都应该全面公开披露真相。

“许多欧洲国家对此次监听事件的态度较为微妙。欧洲国家政要虽然对此事进行表态，但反应不像2013年美国‘棱镜门’事件那么激烈。一方面是，此次丹麦监听事件还有许多信息尚未公开披露；另一方面是，欧洲许多国家在监听方面都有自己的行动，相关国家有意回避过多讨论此事。”中国现代国际关系研究院欧洲研究所学者董一凡接受本报记者采访时分析。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，尽管这不是我们第一次了解到北约国家会互相监视和窃听，但这一事件真的是史无前例。这些欧洲国家之间互相监视，而在它们之上有一位监督者，这位监督者在指挥它们如何做事。“这说明欧洲国家在国际政治中已丧失主权。”

重创美欧战略互信

美国总统拜登将于6月中旬开始就职以来的首次欧洲之行。按照计划，拜登将出席6月11日至13日在英国康沃尔举行的七国集团峰会，并在6月14日前往布鲁塞尔参加北约峰会。欧洲媒体分析认为，此次丹麦监听事件曝光，给拜登访欧之行蒙上阴影，将给双方正在进行的新一轮跨大西洋数据传输协议等谈判增加更大难度和不确定性。

董一凡分析，对欧盟内部而言，丹麦协助美国监听欧洲邻国，侵犯了相关欧洲国家的情报安全和国家主权，也暴露了欧盟国家内并非铁板一块。帮助“外人”监听邻国的行为，给欧盟内部团结打下一枚楔子，带来恶劣影响。对美欧关系而言，丹麦监听事件暴露了美欧间的互信只是“表面文章”，美欧各国间有各自的利益盘算。美国为维护本国世界霸权和领导地位，加强对欧洲国家的了解和掌控，所用的手段可谓“无所不用其极”。

丁纯认为，丹麦监听事件的曝光，给即将开始的系列美欧峰会带来一定负面影响。美国总统拜登即将访问欧洲，重建跨大西洋互信与合作是其重要目的之一。作为此次曝光的监听事件发生时的美国副总统，拜登对此事难辞其咎，此事可能成为欧盟与美国交涉时手握的一个“把柄”。为团结盟友，他必然要给盟友一个“交代”。

“这次监听事件对于美欧盟友间的互信可能造成重大打击。”董一凡认为，丹麦监听事件暴露出美国处理与欧洲盟友间关系仍然遵循的是“美国优先”的原则。为了维护美国的国家利益和霸权地位，美国可以采取各种手段。美国现任总统拜登上台后，试图修复与盟友间关系。此事也对渐趋回暖的美欧关系带来一缕阴霾，欧洲国家能否像原来一样信任美国，存在一定的不确定性。

(责编：袁勃、牛镛)