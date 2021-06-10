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中国继续成为英国最大进口来源国

本报驻英国记者  许立群
2021年06月10日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　据中国海关统计，今年第一季度，中英货物贸易额达252亿美元，同比增长64.4%，其中，中国出口186.6亿美元，同比增长80%；从英国进口65.4亿美元，同比增长31.8%。中国连续第四个季度成为英国最大进口来源国。

　　近段时间，英国对中国机械、电子设备和医疗用品等产品需求扩大。英国《卫报》分析称，中国是第一个从新冠肺炎疫情中复苏的主要经济体，也是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。中国迅速恢复生产生活秩序，有能力满足英国的进口需求。

　　自2020年第二季度以来，英国从中国进口的商品数量超过其他各国，并呈上升趋势。2020年中英货物贸易额增至924亿美元，在疫情蔓延和国际贸易持续低迷的不利情况下仍创历史新高。中英双向投资稳步增长。2020年1月至6月，中国对英直接投资4.26亿美元，同比增长78%。英国已成为中国在欧洲第二大投资目的地，投资领域从传统行业向高端制造、信息科技、文化创意等新领域延伸，充分反映两国经贸合作潜力巨大。

　　分析认为，由于疫情反复，欧盟国家经济复苏缓慢，英国“脱欧”带来的不确定性也导致英欧贸易萎缩明显。在“后脱欧时代”和“后疫情时代”，中英合作还有很大潜力。英国政府对华贸易专员吴侨文指出，英中两国在人工智能、新能源等领域都有着先进的技术和经验，可以互相学习与合作。

　　“英中关系的出路是合作而不是对抗。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，英国工商界希望加强对华贸易往来。在粤港澳大湾区建设、健康医疗及应对气候变化等领域，英国企业面临的机遇难得。英中完全可以发挥各自优势，实现更紧密合作。

　　（本报伦敦6月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月10日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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