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云上旅游  增进友谊

本报驻泰国记者  刘  慧
2021年06月10日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　以“美丽中国”为主题的2021年“中国旅游文化周”日前以线上方式在马来西亚启动。吉隆坡中国文化中心向当地民众推出“共享端午”“不同凡飨”“精彩四季·美丽中国”“全国中学生中华文化营”等云上活动，促进中马人文交流。

　　“吃一口牛肉，就能感受到潮汕的美以及化不开的乡愁”“吃湖南米粉有一个特点就是要嗦粉”“在大铁锅里加入各种爱吃的食材，炖得香软入味，是东北每家每户餐桌上常见的菜式”……由吉隆坡中国文化中心出品的线上节目《不同凡飨》，访问在马来西亚生活的华侨和留学生等，由他们亲自下厨烹制家乡菜，介绍当地的秀丽山水、历史古迹、文化艺术等，让马来西亚观众大饱眼福。节目获得热烈反响，平均一集可达12万人次的观赏量。一名马来西亚网友留言：“有机会我一定要去湖南吃美食，看美景。”

　　“精彩四季·美丽中国”文化和旅游推广活动以春、夏、秋、冬四季为主题，分别推出不同风格的视频、图文及互动项目，让马来西亚民众在疫情防控期间足不出户，就能感受到中国四季魅力。春季篇推出“春游中国·图文征集”活动，收到数百件精彩作品。马来西亚的杨莹恩拍摄的《西藏春天》获得最佳分享奖。照片中，一簇簇清新淡雅的桃花盛放枝头，这是她眼中中国西藏林芝的春天。

　　马来西亚第十八届全国中学生中华文化营以“云端华夏，凝聚一个圆”为主题，既有“华人农历新年习俗漫谈”“谈古说今话冬至”等专家学者的线上讲座，也有唐人街线上导览、文化体验工作坊等线上体验活动。活动吸引了约300名马来西亚中学生参与，同学们线上互动热烈，纷纷表示文化营课程让他们对中华文化有了更深刻的了解。

　　吉隆坡中国文化中心还推出了端午节线上活动，举办线上端午主题展，并面向社会征集以端午为主题的亲子照片和寄语等。“非遗与美丽乡村建设”“冰雪旅游”“美食文化”“文化微课堂”等活动也将陆续上线。

　　吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，近年来，中马两国的文化交流越来越密切。举办多种形式的线上文化和旅游活动，拓宽了文化交流的空间，增进了两国人民的了解和友谊。

　　（本报曼谷6月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月10日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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